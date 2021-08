इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तेज गेंदबाज लॉर्ड्स में 12 अगस्त से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। विराट कोहली ने मैच की पूर्व संध्या यानी 11 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। हालांकि, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से लॉर्ड्स के मैदान को दोषी ठहराया है। वहीं, लोगों की राय है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं।

कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘शार्दुल ठाकुर के बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव है। इस कारण वह दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। हालांकि, वह तीसरे टेस्ट में वापसी करेंगे।’ दूसरी ओर वसीम जाफर ने शार्दुल ठाकुर को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अगर शार्दुल ठाकुर लॉर्ड्स टेस्ट से चूक जाते हैं तो यह दुखद है। आखिरकार क्रिकेटर्स को अक्सर उनके नाम के स्टेडियम में खेलने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद उन्होंने हंसने वाली, खुले मुंह और मुस्कुराते चेहरे वाली इमोजी पोस्ट की। उन्होंने अपने ट्वीट को ENGvIND को टैग भी किया।

दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में एक ओवर में 2 विकेट लेने के बाद सोशल मीडिया पर लोग शार्दुल ठाकुर का लॉर्ड शार्दुल ठाकुर कहकर संबोधित कर रहे थे। शार्दुल ने एक ओवर में 2 विकेट लेने का कारनामा पहली बार नहीं किया था। इससे पहले भी वह कई बार ऐसा कर चुके हैं। कॉमेंट्री बॉक्स में भी उनकी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। वसीम जाफर ने भी उसी का संदर्भ देते हुए यह ट्वीट किया। उनके कहने का मतलब है कि लार्ड्स में लॉर्ड को खेलने को नहीं मिलेगा। वसीम जाफर ट्वीट्स के जरिए कटाक्ष करने और मजे लेने के लिए प्रसिद्ध हैं।

It’s sad if Shardul Thakur misses the Lord’s Test. Afterall not often cricketers get to play in a stadium named after them #ENGvIND

