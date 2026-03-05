भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में मैदान पर सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच फैंस एमएस धोनी की झलक देख झूम उठे। वहीं मैच में टी20 वर्लड कप 2026 के एम्बेसडर रोहित शर्मा और आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी मौजूद थे। रोहित शर्मा ने जाकर धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी को गले लगाया।

वहीं सुरेश रैना ने कमेंट्र बॉक्स से दमदार बात कही और कहा, “बड़के भईया आए हैं मैच देखने।” आपको बता दें कि धोनी को चेन्नई में थाला (बड़े भाई) कहते हैं और सुरेश रैना को चिन्ना थाला (छोटे भाई) के नाम से जाना जाता है। दोनों की दोस्ती भी काफी मशहूर थी। संन्यास भी दोनों खिलाड़ियों ने एक ही दिन लिया था। 15 अगस्त 2020 को पहले धोनी और कुछ ही देर में रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहे दिया था।

Commentators 🎙"The first t20 wc winner and last world cup winning captain Rohit Sharma and MS Dhoni together "



They are here to support their team ❤️pic.twitter.com/GTHteaA7O2 — RUCH (@deAtHx__00) March 5, 2026

