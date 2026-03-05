टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने पिछले दो मैच जबरदस्त बल्लेबाजी की है। केरल का यह खिलाड़ी अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में है। संजू की प्लेइंग 11 में जह पक्की नहीं थी। अभिषेक शर्मा के बीमार होने पर लीग स्टेज में उन्हें कुछ मैच खेलने को मिला। इसके बाद वह कुछ मैचों में बेंच पर बैठे।

संजू को ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय शीर्ष क्रम के संघर्ष को देखते हुए सुपर-8 में मौका मिला। संजू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अहम मैचों में भारत के लिए रन बनाए। उन्होंने दो पारियों में 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 186 रन ठोक दिए। उनका औसत भी दमदार है।

संजू सैमसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

संजू सैमसन ने पहले सुपर-8 के आखिरी मैच में नाबाद 97 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था। उनकी यह पारी 196 रनों के लक्ष्य के जवाब में आई। संजू ने सेमीफाइनल में लय बरकरार रखी और इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। भारत इस पारी की मदद से 250 से ज्यादा का स्कोर बनाने में सफल रहा।

कोलकाता से ही सेट हो कर मुंबई पहुंचे थे संजू

संजू ने गुरुवार (5 मार्च) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऐसी बल्लेबाजी लगा वह कोलकाता की पारी की झलक दिखा रहे हों। वह कोलकाता से ही सेट हो कर मुंबई पहुंचे थे। सैमसन ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 42 गेंद पर 89 रन ठोक दिए। उनका स्ट्राइक रेट 211.90 का रहा।

सैमसन ने 2 गेंद पर 186 रन ठोके

संजू सैमसन ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंद पर 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 97 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 194 का था। सैमसन ने पिछले दो मैच में 92 गेंद पर 186 रन बनाए हैं। उन्होंने 20 चौके और 14 छक्के जड़े हैं। उनका स्ट्राइक रेट 202.17 और औसत 186 का है।

