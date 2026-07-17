इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच हो सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल को उम्मीद है कि वह इस मैच में शतक जड़कर अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने रोहित को बता दिया है कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2027 में होने वाले विश्व कप के लिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिलेगी।

इससे रविवार (19 जुलाई) को होने वाले मैच के बाद रोहित के संन्यास की घोषणा करने या उन्हें स्थायी रूप से टीम से बाहर किए जाने की संभावना पैदा हो गई है। वह पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। पटेल ने जियोस्टार से कहा, ‘अगर लॉर्ड्स में खेला गया वनडे मैच वाकई रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच है, तो वह शतक के साथ विदाई लेना चाहेंगे। वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हमने उनके पूरे करियर में देखा है कि दो-तीन मैच में कम स्कोर बनाने के बाद वह अक्सर बड़ा स्कोर बनाते हैं।’

विराट-रोहित के बीच निरंतरता का अंतर

रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 47 गेंद पर 26 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। पटेल ने कहा, ‘विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच हमेशा से ही निरंतरता का अंतर रहा है। रोहित हर मैच में बड़ा स्कोर नहीं बनाते, लेकिन जब भी बनाते हैं तो दमदार पारी खेलते हैं। इस मैच में वह सहज नहीं दिखे।’

रोहित के पास आलोचकों को चुप कराने का एक और मौका

पटेल ने स्वीकार किया कि कार्डिफ में पिच की अनियमित उछाल से रोहित परेशान थे और किसी भी समय लय हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा, ‘यह उनके लिए अपने आलोचकों को चुप कराने का एक और मौका है। वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। अगर लॉर्ड्स वनडे वास्तव में उनका आखिरी मैच है तो मुझे उम्मीद है कि वह ऐसी पारी खेलेंगे जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे।’

लॉर्ड्स ODI होगा रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच

रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 से पहले ही संन्यास ले लिया था। अब रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल से भी विदाई का समय नजदीक दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला सीरीज का तीसरा वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। पूरी खबर पढ़ें।