INDIA vs ENGLAND, 3RD ODI: ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इंग्लैंड (England) के खिलाफ तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने 113 गेंद में नाबाद 125 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपना पहला शतक भी लगाया। प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार (PLAYER OF THE MATCH) के रूप में ऋषभ पंत को शैम्पेन की बोतल स्मृति चिह्न दिया गया। ऋषभ पंत ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री को अपनी शैम्पेन की बोतल उपहार में दी।

इस घटना का वीडियो राहुल चौधरी (Rahul Chaudhary) ने यूट्यूब पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत मैच के बाद प्रजेंटेशन समारोह के बाद रवि शास्त्री की ओर चल पड़े। रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने उन्हें गले लगाया। इसके बाद ऋषभ पंत ने उन्हें शैम्पेन की बोतल दी। रवि शास्त्री ने पहले लेने से इंकार किया और उन्हें जश्न मनाने को कहा, लेकिन जब भारतीय विकेटकीपर ने जोर दिया तो उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिया। इसके बाद रवि शास्त्री ने शैम्पेन (Champagne) की बोतल ऊपर उठाकर खुशी जाहिर की।

ऋषभ पंत यही नहीं रुके। मैच के बाद जब विजेता ट्ऱाफी के साथ फोटो सेशन का वक्त आया तो उन्हें शरारत सूझी। रोहित शर्मा जैसे ही ट्रॉफी के साथ डैश पर जाकर खड़े हुए। ऋषभ पंत ने अचानक से शैम्पेन की बोतल खोलकर उसका मुंह अपने कप्तान की ओर कर दिया। रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पूरी तरह शैम्पेन से नहा गए।

इसके बाद ऋषभ पंत अन्य दूसरे खिलाड़ियों को भी शैम्पेन से नहलाने लगे। ऋषभ पंत के अलावा ऐसा ही शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी किया।

इस बीच, रोहित शर्मा उन्हें यह समझाते हुए नजर आए कि पहले फोटो सेशन पूरा करवा लेते हैं, फिर बाद में जमकर जश्न मनाना। नीचे वीडियोज में आप भी ऋषभ पंत के फनी अंदाज को देख सकते हैं।

हार्दिक पंड्या के हरफनमौला खेल और ऋषभ पंत की शतकीय पारी ने भारत को रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में पांच विकेट से जीत दिलाई। इसके साथ ही भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। हार्दिक पंड्या प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए।

रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने ओवल में खेला गया पहला एकदिवसीय मैच 10 विकेट से जीता था। हालांकि, लॉर्ड्स पर खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने उसे 10 रन से हराया था। ऋषभ पंत ने मैच के बाद कि वह अपना पहला वनडे शतक जीवन भर याद रखेंगे।