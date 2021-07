भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 4 अगस्त से आगाज करेगी। सीरीज से पहले ही तीन भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान के बाहर होने के चलते पृथ्वी शॉ और सूर्यकुमार यादव को रिप्लेसमेंट के तौर पर भेजने का फैसला लिया गया था। श्रीलंका में क्रुणाल पंड्या के कोरोना संक्रमित होने के बाद कई अटकलें लग रही थीं जिन पर अब विराम लग गया है और ये खिलाड़ी आज कोलंबो से इंग्लैंड रवाना हो गए हैं।

दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने विशेष नियमों के अनुसार इन खिलाड़ियों को लंदन पहुंचने की इजाजत दी है। आपको बता दें इंग्लैंड में यूरो कप, भारतीय टीम का दौरा और विंबलडन जैसे कई इवेंट होने के कारण एथलीट्स को देश में आने की विशेष अनुमति मिलती है। जिसके मुताबिक की सूर्यकुमार यादव और पृथ्वी शॉ को कोलंबो से लंदन पहुंचने की इजाजत मिली है।

हालांकि भारत और श्रीलंका दोनों ही इंग्लैंड के लिए रेड लिस्ट में हैं। जिसके कारण इन दोनों खिलाड़ियों को पहुंचते ही 10 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसके बाद तीन दिन और दोनों खिलाड़ी आइसोलेट रहेंगे। इस दौरान दोनों के तीन-तीन कोविड टेस्ट होंगे। अगर दोनों खिलाड़ी निगेटिव आते हैं उसके बाद टीम से जुड़ने की इन्हें अनुमति मिलेगी।

शॉ और सूर्यकुमार यादव आज कोलंबो से लंदन पहुंचेंगे। जिसके बाद 10 दिन दोनों खिलाड़ियों को क्वारंटीन रहना पड़ेगा। यानी 12 तारीख तक दोनों खिलाड़ियों का क्वारंटीन रहेगा। उसके बाद तीन दिन और दोनों खिलाड़ी आइसोलेट रहेंगे जिस दौरान दोनों के 3-3 कोविड टेस्ट होंगे। यानी 15 तारीख तक टेस्ट निगेटिव आने के बाद ही दोनों खिलाड़ियों को टीम से जुड़ने की अनुमति मिलेगी।

Suryakumar Yadav and Prithvi Shaw will travel to England from Lanka and they will be tested on the day they fly.

— Express Sports (@IExpressSports) July 30, 2021