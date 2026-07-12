इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। इस दौरान दिग्गज क्रिकेटर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निगाहें होंगी। टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद दोनों खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में ही मैदान पर दिखते हैं।
भारत ने पिछली वनडे सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड दौरे से पहले खेला था। रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में अर्धशतक जड़ा था। विराट कोहली चोटिल होने के कारण सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इंग्लैंड दौरे पर दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। इस सीरीज के दौरान दोनों खिलाड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|1
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|1989-2012
|463
|18426
|44.83
|86.23
|49
|96
|2
|विराट कोहली (भारत)
|2008-2026
|311
|14797
|58.71
|93.82
|54
|77
|3
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|2000-2015
|404
|14234
|41.98
|78.86
|25
|93
|4
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|1995-2012
|375
|13704
|42.03
|80.39
|30
|82
|5
|सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
|1989-2011
|445
|13430
|32.36
|91.20
|28
|68
|6
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|1998-2015
|448
|12650
|33.37
|78.96
|19
|77
|7
|इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान)
|1991-2007
|378
|11739
|39.52
|74.24
|10
|83
|8
|रोहित शर्मा (भारत)
|2007-2026
|285
|11720
|48.83
|92.97
|33
|62
|9
|जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|1996-2014
|328
|11579
|44.36
|72.89
|17
|86
|10
|सौरव गांगुली (भारत)
|1992-2007
|311
|11363
|41.02
|73.70
|22
|72
इंजमाम से आगे निकल सकते हैं रोहित शर्मा
विराट कोहली 15 हजार रन तो रोहित शर्मा 12 हजार रन पूरा करने के लिए करीब है। वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली को 15 हजार रन पूरा करने के लिए 203 रन चाहिए। रोहित शर्मा को 18 हजार रन पूरा करने के लिए 280 रन चाहिए। वह 20 रन बनाते ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक से आगे निकल जाएंगे।