इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। इस दौरान दिग्गज क्रिकेटर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निगाहें होंगी। टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद दोनों खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में ही मैदान पर दिखते हैं।

भारत ने पिछली वनडे सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड दौरे से पहले खेला था। रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में अर्धशतक जड़ा था। विराट कोहली चोटिल होने के कारण सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इंग्लैंड दौरे पर दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। इस सीरीज के दौरान दोनों खिलाड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

रन मशीनों की सूची वनडे क्रिकेट के सर्वकालिक शीर्ष रन स्कोरर नंबर 1 सचिन तेंदुलकर 1989-2012 18426 कुल रन पूर्ण तालिका दशक के हिसाब से रिकॉर्ड बुक क्रम अनुसार सर्वाधिक औसत सर्वाधिक स्ट्राइक रेट सर्वाधिक शतक रैंक खिलाड़ी अवधि मैच रन औसत स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक 1 सचिन तेंदुलकर (भारत) 1989-2012 463 18426 44.83 86.23 49 96 2 विराट कोहली (भारत) 2008-2026 311 14797 58.71 93.82 54 77 3 कुमार संगकारा (श्रीलंका) 2000-2015 404 14234 41.98 78.86 25 93 4 रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 1995-2012 375 13704 42.03 80.39 30 82 5 सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) 1989-2011 445 13430 32.36 91.20 28 68 6 महेला जयवर्धने (श्रीलंका) 1998-2015 448 12650 33.37 78.96 19 77 7 इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान) 1991-2007 378 11739 39.52 74.24 10 83 8 रोहित शर्मा (भारत) 2007-2026 285 11720 48.83 92.97 33 62 9 जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) 1996-2014 328 11579 44.36 72.89 17 86 10 सौरव गांगुली (भारत) 1992-2007 311 11363 41.02 73.70 22 72 1989 का दशक – करियर की शुरुआत सचिन तेंदुलकर 18426 रन – 1989-2012 सनथ जयसूर्या 13430 रन – 1989-2011 1990 का दशक – करियर की शुरुआत इंजमाम-उल-हक 11739 रन – 1991-2007 सौरव गांगुली 11363 रन – 1992-2007 रिकी पोंटिंग 13704 रन – 1995-2012 जैक कैलिस 11579 रन – 1996-2014 महेला जयवर्धने 12650 रन – 1998-2015 2000 का दशक – करियर की शुरुआत कुमार संगकारा 14234 रन – 2000-2015 रोहित शर्मा 11720 रन – 2007-2026 विराट कोहली 14797 रन – 2008-2026 सर्वाधिक औसत विराट कोहली 58.71 सर्वाधिक स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा 92.97 सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा 33 सर्वोच्च स्कोर रोहित शर्मा 264

इंजमाम से आगे निकल सकते हैं रोहित शर्मा

विराट कोहली 15 हजार रन तो रोहित शर्मा 12 हजार रन पूरा करने के लिए करीब है। वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली को 15 हजार रन पूरा करने के लिए 203 रन चाहिए। रोहित शर्मा को 18 हजार रन पूरा करने के लिए 280 रन चाहिए। वह 20 रन बनाते ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक से आगे निकल जाएंगे।