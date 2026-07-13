साक्षी राज। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-4 की करारी हार झेलने के बाद भारतीय टीम के सामने अब वनडे सीरीज में वापसी की चुनौती है। 14 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की इस सीरीज में सबकी नजरें नए कप्तान शुभमन गिल पर होंगी।

शुभमन गिल पहली बार इंग्लैंड की धरती पर भारत की वनडे टीम की कमान संभालेंगे। इस दौरे में जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के शानदार रिकॉर्ड टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएंगे।

वहीं शुभमन गिल, इशान किशन, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह समेत कई खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड में वनडे खेलने उतरेंगे। ऐसे में सीरीज से पहले जानिए मौजूदा भारतीय टीम के खिलाड़ियों का इंग्लैंड में रिकॉर्ड कैसा रहा है और किन खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी।

विराट कोहली: इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं। विराट कोहली ने अब तक इंग्लैंड में 16 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.73 के औसत और 86.32 के स्ट्राइक रेट से 581 रन बनाए हैं। इसमें उनका एक शतक भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने 52 चौके और तीन छक्के भी लगाए हैं।

इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं। विराट कोहली ने अब तक इंग्लैंड में 16 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.73 के औसत और 86.32 के स्ट्राइक रेट से 581 रन बनाए हैं। इसमें उनका एक शतक भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने 52 चौके और तीन छक्के भी लगाए हैं। रोहित शर्मा: इंग्लैंड में रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों के मामले में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा नें इंग्लैंड में दस वनडे खेले हैं। इसमें उन्होंने 58.57 के औसत और 90 की स्ट्राइक रेट से 410 रन बनाए हैं।

इंग्लैंड में रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों के मामले में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा नें इंग्लैंड में दस वनडे खेले हैं। इसमें उन्होंने 58.57 के औसत और 90 की स्ट्राइक रेट से 410 रन बनाए हैं। केएल राहुल: इंग्लैंड में सबसे खराब प्रदर्शन केएल राहुल का रहा है। केएल राहुल ने अब तक इंग्लैंड में तीन मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक मैच में नौ रन बनाए हैं। अन्य दो मुकाबलों में वह बिना रन बनाए ही आउट हो गए थे।

इंग्लैंड में सबसे खराब प्रदर्शन केएल राहुल का रहा है। केएल राहुल ने अब तक इंग्लैंड में तीन मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक मैच में नौ रन बनाए हैं। अन्य दो मुकाबलों में वह बिना रन बनाए ही आउट हो गए थे। कुलदीप यादव: इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय हैं। कुलदीप यादव इंग्लैंड के खिलाफ अब तक चार मैच खेल चुके हैं। इसमें उन्होंने 5.5 की इकॉनमी से 40 ओवर में कुल दस विकेट चटकाए हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय हैं। कुलदीप यादव इंग्लैंड के खिलाफ अब तक चार मैच खेल चुके हैं। इसमें उन्होंने 5.5 की इकॉनमी से 40 ओवर में कुल दस विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह: जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट (इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ) में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने तीन मैच में 4.09 की इकॉनमी से नौ विकेट लिए हैं।

जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट (इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ) में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने तीन मैच में 4.09 की इकॉनमी से नौ विकेट लिए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा: प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ अब तक तीन मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 5.77 की इकॉनमी से सिर्फ 2 विकेट ही चटकाए हैं।

प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ अब तक तीन मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 5.77 की इकॉनमी से सिर्फ 2 विकेट ही चटकाए हैं। शुभमन गिल: शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल तो खेला है, लेकिन इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला। शुभमन गिल के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत में 4 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 67 के औसत और 101.9 के स्ट्राइक रेट से 268 रन बनाए हैं।

शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल तो खेला है, लेकिन इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला। शुभमन गिल के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत में 4 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 67 के औसत और 101.9 के स्ट्राइक रेट से 268 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर: श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ टीम में तो शामिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है।

श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ टीम में तो शामिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है। इशान किशन: इशान किशन इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज खेलेंगे।

इशान किशन इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज खेलेंगे। अक्षर पटेल: अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच खेल चुके हैं। इसमें उन्होंने 26.75 के औसत और 99.07 की स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाए हैं। उन्होंने चार विकेट भी लिए हैं। हालांकि, अक्षर पटेल इंग्लैड में इंग्लैंड के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेले हैं।

अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच खेल चुके हैं। इसमें उन्होंने 26.75 के औसत और 99.07 की स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाए हैं। उन्होंने चार विकेट भी लिए हैं। हालांकि, अक्षर पटेल इंग्लैड में इंग्लैंड के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेले हैं। वाशिंगटन सुंदर: वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक मैच भारत में खेले हैं। इसमें सुंदर ने 14 के औसत और 100 के स्ट्राइक रेट से 14 रन बनाए हैं।

वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक मैच भारत में खेले हैं। इसमें सुंदर ने 14 के औसत और 100 के स्ट्राइक रेट से 14 रन बनाए हैं। अर्शदीप सिंह: अर्शदीप सिंह भी इंग्लैंड के खिलाफ भारत में वनडे खेल चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के मैदान में वह भी पहली बार उतरेंगे।

अर्शदीप सिंह भी इंग्लैंड के खिलाफ भारत में वनडे खेल चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के मैदान में वह भी पहली बार उतरेंगे। गुरनूर बराड़, शिवम दुबे, प्रिंस यादव पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेलेंगे।

बर्मिंघम में भारत 12 साल से नहीं जीता वनडे, जानें इंग्लैंड में अंग्रेजों के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड, क्या कहते हैं आंकड़े?

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 110 वनडे खेले जा चुके हैं। जानिए इंग्लैंड में टीम इंडिया का रिकॉर्ड, बर्मिंघम में प्रदर्शन, शुभमन गिल की कप्तानी से जुड़े दिलचस्प आंकड़े और पिछले मुकाबलों का पूरा इतिहास। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

नोट: साक्षी राज जनसत्ता.कॉम में इंटर्न हैं।



