भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जा रहा है।मैच के दूसरे दिन शनिवार (6 फरवरी) के भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कुलदीप यादव की गर्दन पकड़ी है। ऐसा लग रहा है कि दोनों में लड़ाई हुआ हो और सिराज ने कुलदीप की गर्दन दबोच ली हो। वीडियो को देखने के बाद फैंस ने बीसीसीआई से इस बारे में कई सवाल पूछे हैं।

वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रहे हैं। कुलदीप भी ड्रेसिंग रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाहर ही सिराज ने उनकी गर्दन पकड़ ली। इस दौरान रवि शास्त्री वहां से गुजर रहे थे। ट्विटर पर भारतीय क्रिकेट टीम के एक फैन ने बीसीसीआई, बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर को टैग कर पूछा- यह क्या हो रहा है? कुलदीप के साथ सिराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें कोई जांच का आदेश दिया गया है?

It may be a friendly banter, hope the team management clarify as it was caught in camera. #INDvsENG #INDvEND #SirajMohammed #kuldeep

Many have taken this video and caption too seriously, please note it’s just friendly between them, they are best friends. Please don’t make a controversy upon it, grow up people

