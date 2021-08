इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन अक्सर अपने ट्विटर पोस्ट को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने शुक्रवार को एक और ट्वीट किया जो किसी और के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की टीम के लिए था। वॉन ने इंग्लैंड की फील्डिंग का मजाक उड़ाते हुए टीम को अपनी फील्डिंग एकेडमी में आने का न्योता दिया।

आपको बता दें भारतीय पारी के दौरान इंग्लैंड की फील्डिंग कुछ खास नहीं रहे। केएल राहुल के दो कैच छोड़ने के साथ मेजबानों ने कुल 3 कैच छोड़े और रनआउट के तीन मौके गंवाए। ये बात पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन को रास नहीं आई और उन्होंने ट्विटर पर इसको लेकर छींटाकशी कर डाली।

वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ‘इंग्लैंड टीम के पास मेरी फील्डिंग एकेडमी के लिए न्यौता भेजा जाएगा।’

The England team will all be receiving an invitation to my fielding academy … — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 6, 2021



इसके अलावा पूर्व कप्तान ने भारतीय ओपनर केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की भी तारीफ की। उन्होंने जहां राहुल की बैटिंग तकनीक और स्टाइल की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। वहीं जडेजा के लिए उन्होंने कहा कि, ‘ब्रिलियेंट क्रिकेटर…किसी भी टीम का पहला नाम।’

All these quirky techniques in Test cricket .. A few work but give me a KL Rahul style technique any day of the week .. Great to watch .. #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 6, 2021

Brilliant Cricketer @imjadeja !!! First name on any team sheet … #ENGvsIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 6, 2021

इससे पहले गुरुवार को वॉन ने विराट कोहली की तारीफ में किए गए एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कोहली नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और कप्तान बताया था। वॉन अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उन्होंने भारत के क्लीन स्वीप होने की बात कही थी और भारत ने आखिरी में सीरीज अपने नाम करके उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था।

गौरतलब है कि पहले टेस्ट में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे मेजबान टीम महज 183 रन ही बना सकी। जवाब में भारतीय टीम ने 278 रन बनाए और 95 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। समाचार लिखे जाने तक इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 25 रन बना लिए हैं और वे अभी भी 70 पीछे हैं।