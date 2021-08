इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन अक्सर भारतीय टीम को लेकर अपने ट्वीट के चलते विवादों में रहते हैं। इसी बीच उनका एक और ट्वीट सामने आया है। जिसमें उन्हें विराट कोहली की तारीफ हजम होती नहीं दिख रही हैं और उन्होंने एक ट्वीट रिट्वीट करते हुए लिखा कि केन विलियम्स सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं।

आपको बता दें हाल ही में स्काइ क्रिकेट के लिए दिनेश कार्तिक ने भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू के बाद विराट कोहली की दिनेश कार्तिक ने जमकर तारीफ की थी। वहीं इस इंटरव्यू की तारीफ करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर और पत्रकार पियर्स मोर्गन (Piers Morgan) ने भी विराट कोहली को बेस्ट लीडर और खिलाड़ी बताया था।

मोर्गन के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि,’केन विलियम्सन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सभी फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं।’

Exactly virat is just overrated guy with skyhigh attitude. Jimmy must show him the reality in this series . #ENGvIND pic.twitter.com/nuN0e1EpZK

— Akash Purohit (@earthtoakash) August 5, 2021