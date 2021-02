भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जो रूट ने दोहरा शतक लगाया। वह अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। इसके बाद हर किसी ने उनकी तारीफों के पुल बांधे। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर तंज कसा। उन्होंने बिग बी के पांच साल पुराने ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए कटाक्ष किया।

अमिताभ बच्चन ने 2016 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के पहुंचने पर ट्वीट किया था। भारत ने उस विश्व कप में ग्रुप 2 के सुपर 10 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में विराट कोहली ने 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 51 गेंद में 82 रन की नाबाद पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस जीत पर सोशल मीडिया पर भी भारतीय फैंस ने जश्न मनाया था। उसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने ट्वीट कर कहा था, ‘इस हिसाब से एक दिन विराट कोहली जो रूट से बेहतर हो जाएंगे। इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं हूं कि फाइनल में इंग्लैंड के सामने कौन होगा!’

तब फ्लिंटॉफ के उस ट्वीट पर अमिताभ बच्चन ने जवाब देते हुए लिखा था, ‘रूट कौन? जड़ से उखाड़ देंगे रूट को।’ उन्होंने अपने रिट्वीट को एंड्रयू फ्लिंटॉफ, विराट कोहली, जो रूट और इंग्लैंड क्रिकेट को टैग भी किया था। अब अब फ्लिंटॉफ ने पांच साल पुराने उस ट्वीट को ढूंढकर अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा है। फ्लिंटॉफ ने अमिताभ के उसी ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए वह कितना अच्छा खेला है।’ इसके बाद फ्लिंटॉफ ने खुशी के आंसू बहने वाली इमोजी भी पोस्ट की है।

At this rate @imVkohli will be as good as @root66 one day ! Not sure who @englandcricket will meet in the final now !

— Andrew Flintoff (@flintoff11) March 27, 2016