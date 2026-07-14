भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में लौटते ही कमाल कर दिया। पहले 4 ओवर में सिर्फ 8 रन और फिर पांचवें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उन्होंने इस विकेट के साथ वनडे इंटरनेशनल में अपने 150 विकेट पूरे किए। साथ ही वह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज भी बने।

जसप्रीत बुमराह ने अपने 90वें मैच और 89वीं पारी में 150वां विकेट लिया और सबसे तेज यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बने। जबकि इंग्लैंड में उनका यह 31वां वनडे विकेट था। रविंद्र जडेजा (30) को पीछे छोड़ते हुए इस मामले में बुमराह नंबर 1 भारतीय गेंदबाज बने। भारत के लिए सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है। कुलदीप यादव इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। सबसे कम गेंदों के लिहाज से भी बुमराह सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय हैं।

भारत के लिए सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज

मोहम्मद शमी: 80वां मैच

80वां मैच कुलदीप यादव: 88वां मैच

88वां मैच जसप्रीत बुमराह: 90वां मैच

90वां मैच अजीत अगरकर: 97वां मैच

97वां मैच जहीर खान: 103वां मैच

सबसे कम गेंदों पर 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय

4070 गेंद: मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी 4513 गेंद: कुलदीप यादव

कुलदीप यादव 4605 गेंद: जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह 5027 गेंद: अजीत अगरकर

अजीत अगरकर 5131 गेंद: इरफान पठान

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

31 विकेट: जसप्रीत बुमराह*

जसप्रीत बुमराह* 30 विकेट: रविंद्र जडेजा

रविंद्र जडेजा 28 विकेट: भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार 27 विकेट: मदन लाल

मदन लाल 26 विकेट: मोहम्मद शमी

968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में लौटे बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अपना इससे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच 19 नवंबर 2023 को खेला था। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने के बाद अब बुमराह की वनडे टीम में वापसी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वह इंजरी के कारण खेल नहीं पाए थे। ऐसे में अब 968 दिन बाद 14 जुलाई 2026 को लौटते ही बुमराह ने दो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लीं।

बुमराह ने अपने पहले पांच ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और एक विकेट हैरी ब्रूक का झटका। उन्होंने 2016 में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में अभी तक 4.58 की इकॉनमी से ही रन दिए हैं। 19 रन देकर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

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भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम में खेला जा रहा है। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 में इशान किशन और कुलदीप यादव को जगह नहीं मिली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



