दुनिया में जब सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात होती है तो इस लिस्ट में हमेशा दुनिया के टॉप 3 स्पिन गेंदबाजों का नाम आता था। वो तीन गेंदबाज हैं मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले। लेकिन इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अब टॉप 3 में जगह बनाकर पूर्व भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है।

आपको बता दें अनिल कुंबले के नाम 619 टेस्ट विकेट दर्ज हैं। नॉटिंघम में खेले जा रहे पांच मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में एंडरसन ने केएल राहुल का विकेट लेते ही कुंबले को सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। एंडरसन ने पारी में 4 विकेट लेने के बाद अपने नाम 163वें टेस्ट में 621 विकेट दर्ज कर लिए हैं।

इस लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (800 विकेट) और दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न जिन्होंने 708 टेस्ट विकेट हासिल किए हैं। एंडरसन इस सूची में तीसरे पायदान पर काबिज हो गए हैं। इसी के साथ वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज भी बन गए हैं।

YESSS @jimmy9 moves past Anil Kumble to become the third highest wicket-taker in Test cricket history!!

England Cricket August 6, 2021