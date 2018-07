इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से पहले पिच और आउटफील्ड की खराब स्थिति से नाराज भारत ने एसेक्स काउंटी टीम के खिलाफ चार दिवसीय अभ्यास मैच को आज तीन दिन का कर दिया। एसेक्स काउंटी के प्रतिनिधि ने हालांकि कहा, ‘‘भारतीय टीम अभ्यास सत्र में मिली सुविधाओं से खुश है।’’ जब उनसे पूछा गया कि क्या खराब आउटफील्ड के कारण मैच को तीन दिनों का किया गया है तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। काउंटी ने बयान जारी कर कहा, ‘‘एसेक्स क्रिकेट और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्रबंधन दल के अनुरोध पर राजी हो गया कि एसेक्स और भारत के बीच अभ्यास मैच अब तीन दिनों का होगा।’’

एसेक्स ने मैच के टिकट चार दिवसीय मैच के हिसाब से बेचे थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि जिन्होंने चौथे दिन के लिए टिकट खरीदे थे उनकी रकम रिफंड की जाएगी। काउंटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, “एसेक्स क्रिकेट और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई प्रबंधन की तीन दिन का मैच खेलने की दरख्वास्त को मान लिया है। जिन लोगों ने चौथे दिन के टिकट खरीदे थे उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे।”

भारतीय टीम ने यह फैसला मंगलवार (24 जुलाई) दोपहर अभ्यास सत्र के बाद पिच की स्थिति को देखकर किया। मैच को कम अवधि का करने पर हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी है। पिच पर जरूरत से ज्यादा घास और आइटफील्ड में घास की कमी के मुद्दे पर भारतीय कोच रवि शास्त्री को स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करते देखा गया। आउटफील्ड में घास की कमी से खिलाड़ी चोटिल हो सकते है। इंग्लैंड में अभी गर्मी का मौसम है और टेस्ट श्रृंखला के दौरान में ऐसी घास वाली पिच मिलने की संभावना काफी कम है।

सहायक कोच संजय बांगड़ और गेंदबाजी कोच भरत अरूण जैसे टीम के सहयोगी स्टाफ को भी मैदान के हालात का जायजा लेने के बाद मैदानर्किमयों से बात करते देखा गया। इस मैच को प्रथम श्रेणी मैच का दर्जा प्राप्त नहीं है और ऐसे में यह तय है कि भारतीय टीम सभी 18 खिलाड़ियों को आजमाएगी।

Watch #TeamIndia members get in the groove for red ball cricket ahead of the three day game against Essex, beginning today.#ESSvIND pic.twitter.com/r2ISX5nCZb

— BCCI (@BCCI) July 25, 2018