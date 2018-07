भारत-इंग्लैंड के बीच 1 अगस्त से 11 सितंबर के दौरान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार (26 जुलाई) को पहले टेस्ट मैच के लिए टीम की घोषणा की। इंग्लैंड ने भारत को उसी के हथियार स्पिन से मात देने के लिए लेग स्पिनर आदिल राशिद को संन्यास से वापस बुलाते हुए पहले टेस्ट मैच के लिए 13 सदस्यीय टीम में शामिल किया। राशिद ने भारत के खिलाफ हाल ही में संपन्न टी20 सीरीज में 2, जबकि वनडे श्रृंखला में 6 शिकार किए थे। राशिद की ही गेंदबाजी के दम इंग्लैंड ने निर्णायक वनडे मैच में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम की थी। दिसंबर 2016 में भारत दौरे के बाद टेस्ट से संन्यास लेने वाले राशिद को लगभग दो साल बाद फिर लाल गेंद सौंपने का फैसला किया है। राशिद अपने लेग स्पिन से भारतीय बल्लेबाजों को मुसीबत में डाल सकते हैं।

राशिद को टेस्ट में चुना जाना इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को बेहद खटक रहा है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर इस चयन को लेकर अपनी आपत्ति जताई।

I personally think Adil Rashid should not be picked for the Test team … any player that cannot commit to the county championship when available shouldn’t be considered IMO … #JustSaying — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 25, 2018

So we have picked someone who cannot be arsed with 4 day cricket for the Test Team … Forget whether he is good enough or not I find this decision ridiculous … !!! — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 26, 2018

Yet you agree with the decision Piers .. #Bonkers https://t.co/KAoOzwQHLD — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 26, 2018

वॉन के ट्वीट्स पर राशिद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, “वॉन कुछ भी कह सकते हैं और समझते हैं कि लोग उनकी सुनते हैं। वह क्या कहते हैं लोगों की उसमें दिलचस्पी नहीं होती। उनकी टिप्पणियां किसी के लिए भी मायने नहीं रखती। जब मैंने साल के शुरुआत में कहा था कि मैं लंबी अवधि की क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तब भी उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे। वे विवादास्पद और मूर्खतापूर्ण थे।”

पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम: जोए रूट (कप्तान), मोइन अली, जेम्स एंडसरन, जॉनी बेयर्सटो (विकेटकीपर), स्टुअर्ट ब्रॉड, जोस बटलर, एलेस्टर कुक, सैम कुरेन, कीटन जेनिंग्स, डेविड मलान, जेमी पोर्टर, आदिल राशिद, बेन स्टोक्स।

