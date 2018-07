भारत के खिलाफ एक अगस्त से शुरू होने वाले पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए दो साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में जगह पाने वाले लेग स्पिनर आदिल राशिद इस बदलाव से हैरान हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार को राशिद को सीरीज के पहले मैच के लिए 13 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। राशिद ने पिछला टेस्ट मैच दिसंबर 2016 में भारत दौरे पर खेला था। पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन ने बोर्ड के इस फैसले को ‘बकवास’ बताया है। दिग्‍गज कमेंटेटर हर्षा भोगले लिखते हैं कि ‘इंग्‍लैंड का चयन इस बात का सबूत है कि सफेद गेंद वाले क्रिकेट का प्रभाव लाल गेंद वाले क्रिकेट में चयन पर बढ़ता रहा है।’

दूसरी तरफ, 30 साल के राशिद ने टीम में चुने जाने पर स्काई स्पोर्ट्स से कहा, “वनडे सीरीज के बाद प्रमुख चयनकर्ता एड स्मिथ और मेरे बीच बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको पता है कि भारत के खिलाफ खेलने और टीम का हिस्सा होने पर आप कैसा महसूस करते हैं। तब मुझे लगा कि मैं टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा हो सकता हूं।” उन्होंने कहा, “मैंने कहा था कि यदि वे मुझे चुनते हैं तो मैं खेलूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से दो साल बाद फिर से टीम में लौटना मेरे लिए हैरान करने वाली बात है।”

पाकिस्तान के खिलाफ 2015 में अबूधाबी में टेस्ट में पदार्पण करने वाले राशिद ने अब तक इंग्लैंड के लिए केवल 10 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 38 विकेट हासिल किए हैं। लेग स्पिनर ने कहा, “एड स्मिथ और कुछ अन्य लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। वे सोच रहे थे कि अगर मुझे टेस्ट में चुना जाता है तो मैं टीम के लिए किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं।”

So we have picked someone who cannot be arsed with 4 day cricket for the Test Team … Forget whether he is good enough or not I find this decision ridiculous … !!!

Adil Rashid's selection tells you how bare the cupboard is for spinners in England. Also, I suspect, it could be an indicator of how bare the tracks might be. I wonder then, if England will play two spinners. That will be something!

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 26, 2018