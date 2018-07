भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद अंपायर से गेंद किसलिए ली थी? टीम के कोच और पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री ने इस राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि धोनी ने गेंदबाजी कोच भारत अरुण को गेंद दिखाने के लिए उसे अंपायरों से लिया था। शास्त्री ने इसी के साथ उन आशंकाओं को भी खारिज किया, जिनमें सवाल खड़ा किया जा रहा था कि कहीं धोनी ने ऐसा संन्यास लेने के फैसले को लेकर तो नहीं किया था?

दरअसल, लीड्स में बुधवार (18 जुलाई) को हुए तीसरे वनडे मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। धोनी उसमें अंपयार ब्रूस ऑक्सफोर्ड और माइकल गॉफ से गेंद लेते हुए नजर आ रहे थे। आठ विकेट से उस मैच में भारतीय टीम के हारने के बाद धोनी के इस रवैये पर फैंस और अन्य लोग उनके संन्यास को लेकर चर्चा करने लगे।

भारत-इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे खत्म होने के बाद क्या था? देखिए–

Here's the video of the MS Dhoni taking the ball from umpires after the game. #ENGvIND pic.twitter.com/C14FwhCwfq

— Sai Kishore (@KSKishore537) July 17, 2018