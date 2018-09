Ind vs Eng, India vs England 5th Test Match: भारत-इंग्लैंड के बीच लंदन में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीतकर मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। 33 साल के कुक का यह आखिरी टेस्ट मैच है। इसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। इंग्लैंड के लिए 160 टेस्ट मैचों में 12,254 रन बना चुके कुक इस मैच में शानदार प्रदर्शन कर अपने विदाई टेस्ट को यादगार बनाना चाहेंगे। कुक के संन्यास की घोषणा के बाद चयनकर्ताओं ने पांचवें टेस्ट के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया है और उन्होंने दूसरे सलामी बल्लेबाज कीटन जेनिंग्स पर भरोसा बरकरार रखा है।

एलिस्टर कुक ने अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कुक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पछाड़ भारत के खिलाफ सबसे अधिक टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं।

Cook receives a guard of honour from India’s team as he makes his way out onto the pitch at The Oval!

Thank you, Cookie!

Follow the fifth Test live on Sky Sports Cricket and Main Event: https://t.co/x5xdV8ROUK #ThankYouChef #PassOnPlastic #EndvInd pic.twitter.com/EGcT2j0IXG

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) September 7, 2018