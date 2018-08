Ind vs Eng, India vs England 3rd Test Match: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच में एकतरफा प्रदर्शन कर मेजबान टीम को 203 रनों की करारी शिकस्त के लिए मजबूर कर दिया। पहले दिन से ही भारतीय टीम इंग्लैंड पर हावी थी। भारत ने इंग्लैंड के सामने चौथी पारी में 521 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। आखिरी दिन बुधवार को रविचंद्रन अश्विन ने जेम्स एंडरसन (11) के रूप में इंग्लैंड का आखिरी विकेट 317 के कुल स्कोर पर लेकर भारत को सीरीज की पहली जीत दिलाई। भारत अभी भी सीरीज में 1-2 से पीछे है। मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली समेत टीम इंडिया ने कुछ ऐसा किया, कि सभी फैंस का दिल जीत लिया।

मुकाबला खत्म होने के बाद बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि पूरी टीम की ओर से विराट कोहली ने ये जीत केरल बाढ़ पीड़ितों को समर्पित की है।

#TeamIndia Skipper @imVkohli on behalf of the entire team dedicates the Trent Bridge victory to Kerala flood victims. pic.twitter.com/SphO1U5DP8

