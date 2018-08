Ind vs Eng, India vs England 3rd Test Match: इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में 203 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उनके गेंदबाज इस मैच में 20 विकेट लेने के लिए तैयार थे। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया। पहली पारी में गेंदबाजों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 161 रनों पर ही समेट दिया।

मैच के बाद विराट कोहली फैंस के साथ सेल्फी ले रहे थे। इसी बीच एक छोटे सा बच्चा तुतलाती जुबान में चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा- “विराट, एक फोटो प्लीज!…विराट, एक फोटो प्लीज!” विराट कोहली इस बच्चे की आवाज सुन उसकी तरफ आए और सेल्फी के साथ उसकी टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिया।

#WATCH: Indian cricket team Captain Virat Kohli takes a selfie with a child after he was continuously requesting “Virat, a picture please” outside Trent Bridge cricket stadium in England’s Nottingham. #INDvsENG pic.twitter.com/ngKsEVXjwd

— ANI (@ANI) August 22, 2018