भारत-इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शमी की गेंद ने स्टंप तो उखाड़ा, लेकिन इस पर उन्हें सफलता हाथ नहीं लग सकी। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि 12वें ओवर में गेंद मोहम्मद शमी के हाथों में थी और सामने जो रूट। मोहम्मद शमी ने गेंद फेंकने के लिए दौड़ लगानी शुरू की। शमी नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर लगे स्टंप्स तक पहुंच चुके थे कि रूट ने उन्हें रुकने का इशारा किया। अंपायर ने भी रुकने का इशारा किया लेकिन शमी लय में थे और उन्होंने गेंद फेंकी, जिसने सीधे मिडल स्टंप को उखाड़ दिया। मोहम्मद शमी ये सब देख हंसने लगे। रूट पहले ही गेंद खेलने से इनकार कर चुके थे, ऐसे में वह सेफ रहे और इंग्लैंड को कोई झटका नहीं लगा।

बता दें कि भारत ने तीसरे दिन शनिवार (11 अगस्त) को पहले सत्र में मेजबान इंग्लैंड के चार विकेट 89 रनों पर ही चटका दिए। पहला दिन बारिश के कारण धुलने के बाद दूसरे दिन बारिश के कारण आधे दिन का ही खेल हो सका था। आधे दिन में ही इंग्लैंड ने जेम्स एंडरसन के पांच विकटों के दम पर भारत को 107 रनों पर समेट दिया था।

India vs England 2nd Test Day 3 Live Cricket Score Streaming, भारत बनाम इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर: बेयरस्टॉ-वोक्स के दम संभला इंग्लैंड

दूसरे दिन हालांकि मौसम बदला हुआ है और गेंदबाजों को उस तरह की मदद नहीं मिल रही है जैसी पहले दिन मिल रही थी। अपनी पहली पारी खेलने उतरी मेजबान टीम हालांकि बदली हुई स्थिति में भी अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी। इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट 28 के कुल स्कोर पर केटन जेनिंग्स (11) के रूप में खो दिया। जेनिंग्स को मोहम्मद शमी ने पवेलियन की रहा दिखाई। दूसरे सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक (21) चार रन बाद ईशांत ने विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक के हाथों कैच कराया।

WATCH – Root bowled, but not out https://t.co/2aUE2a7MOE

— Rajender Gusain (@Rajendergusain4) August 11, 2018