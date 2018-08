भारत-इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या को आखिरकार सफलता हाथ लग ही गई। 352वीं गेंद पर पांड्या को इकलौता विकेट हासिल हुआ। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 3 विकेट चटकाए थे। पांड्या ने साल 2018 में 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ 4 ही सफलता हाथ लग सकी है। इसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3, अफगानिस्तान के विरुद्ध 1, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट शामिल हैं।

जॉनी बेयर्सटो और क्रिस वोक्स की अर्धशतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड ने तीसरे दिन शनिवार (11 अगस्त) चायकाल तक भारत पर 123 रनों की बढ़त ले ली है। तीसरे दिन के दूसरे सत्र का खेल होने क इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट के नुकसान पर 230 रन बना लिए हैं। मैच के दूसरे दिन मेजबान टीम ने भारत को 107 रनों पर ही ढेर कर दिया था।

इंग्लैंड के पास जो बढ़त है बेशक वो आंकड़ों के लिहाज से कम हो सकती है लेकिन जिस तरह से यहां की स्थिति है उस लिहाज से 123 के आंकड़े ने मेजबान टीम को ड्राइवर सीट पर बैठा दिया है। उसकी यह बढ़त और मजबूत होने की उम्मीद है क्योंकि बेयर्सटो 62 और वोक्स 55 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।

