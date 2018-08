Ind vs Eng, India vs England 2nd Test Match: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन गुरुवार को बारिश की भेंट चढ़ गया। पूरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। सुबह से लगातार बारिश होने के कारण मैच में टॉस भी नहीं हो सका और बिना गेंद फेंके दिन का खेल समाप्त करने की घोषणा की गई। टॉस अब शुक्रवार को होगा। टॉस शुरू होने से पहले बारिश आ गई, जिसके कारण तय समय पर टॉस नहीं हो सका और समय से पहले भोजनकाल और चायकाल की घोषणा कर दी गई।

अंपयारों ने तीन बार मैदान का निरीक्षण किया। आखिरी निरीक्षण के दौरान तक बादल छाए हुए थे और रोशनी कम थी। अंपायरों ने खेलने लायक स्थिति न देख दिन का खेल खत्म करने का फैसला लिया। पूरे दिन मैदान पर कवर्स मौजूद रहे जिन्हें हटाया नहीं गया है। पूरे दिन का खेल बारिश में धुलने के बीच क्रिकेटरों ने लॉर्ड्स के लजीज व्‍यंजनों का लुत्‍फ लिया। बीसीसीआई ने लॉर्ड्स के लंच का मेन्‍यू ट्विटर पर साझा किया। इसमें वाइल्‍ड मशरूम, चेस्‍टनट सूप, स्‍टफ्ड लैम्‍ब सैडल, रोस्‍टेड स्‍टोन बेस, चिकन लजानिया, चिकन टिक्‍का करी, पनीर टिक्‍का करी जैसे व्‍यंजन शामिल रहे।

