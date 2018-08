भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस वक्त लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच गुरुवार यानी 9 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन पूरे दिन बारिश हो रही थी, जिसके कारण शुक्रवार को मैच शुरू किया गया। खैर शुक्रवार यानी 10 अगस्त को भी मैच में बारिश बाधा बनी और मैच को रोक दिया गया। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है और फिलहाल टीम इंडिया ने तीन विकेट के नुकसान पर 15 रन बनाए हैं।

भारत का तीसरा विकेट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के रूप में गिरा। पुजारा इस मैच में रन आउट हुए। वह केवल एक रन ही बना सके थे कि उन्हें ओली पोप ने रन आउट कर दिया। इस मैच में रन आउट होने के बाद पुजारा के नाम बेहद ही शर्मानाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पुजारा ने स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज के तौर पर रन आउट होने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में जगह बना ली है।

Highest % of self runouts among those involved in ten+ runouts:

78.57 T Samaraweera (11/14)

75.00 R Ponting (15/20)

72.73 A Ranatunga (8/11)

70.00 Wasim Akram/ M Prior/ C PUJARA (7/10)#ENGvIND

