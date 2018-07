इंग्‍लैंड दौरे पर भारत की टी20 क्रिकेट टीम में दीपक चहर और क्रुणाल पंड्या की एंट्री हुई है। नए क्रिकेटर्स के लिए नेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम के वातावरण में एडजस्‍ट करना एक यादगार अनुभव होता है। क्रुणाल और दीपक दोनों ही आईपीएल में इन क्रिकेटर्स के साथ खेल चुके हैं। टीम प्रबंधन ने दोनों क्रिकेटर्स को सहज करने के लिए एक मजेदार आयोजन किया। दीपक चहर और क्रुणाल पंड्या, दोनों को मैनचेस्‍टर में पहले टी20 से पहले पूरी टीम के सामने कुर्सी पर खड़े होकर अपना परिचय देना पड़ा।

टीम के ओपनर शिखर धवन ने यह वीडियो शूट किया और इंस्‍टाग्राम स्टोरीज में अपलोड किया। वीडियो में दीपक चहर कहते हैं, ”नाम दीपक चहर, आगरा से हूं, खेलता राजस्‍थान से हूं। सबका सपना होता है जो क्रिकेट खेलते हैं कि हिन्‍दुस्‍तान को रिप्रजेंट करें। अलग ही फीलिंग है।” वहीं क्रुणाल पंड्या ने कुर्सी पर खड़े होकर कहा, ”यह मेरे लिए बेहद सम्‍मान की बात है। क्रुणाल पंड्या फ्रॉम बड़ौदा, गुजरात, इंडिया।” दोनों क्रिकेटर्स के दाहिनी तरफ कोच रवि शास्‍त्री मुस्‍कुराते नजर आते हैं।

दीपक और क्रुणाल को इस दौरे पर डेब्‍यू करने का मौका मिलता है या नहीं, ये देखना दिलचस्‍प रहेगा। भारत पहला टी20 मैच जीत चुका है। टीम इंडिया अगर दूसरा टी20 जीतने में कामयाब रहती है तो सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 में इन दोनों को अंतिम 11 में जगह मिल सकती है।

Deepak Chahar gives the 'new-comer' speech in the team hotel. #ENGvIND pic.twitter.com/vUe3fhVD8C

— Sai Kishore (@KSKishore537) July 4, 2018