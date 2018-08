Ind vs Eng, India vs England 1st Test Match: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट शतक जमाया। उन्होंने एजबेस्टन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में 149 रनों की पारी खेली और भारत को जल्दी समेटने से बचाया। कोहली ने इस मैच में 225 गेंदों में 22 चौकों और एक छक्के की मदद से शतकीय पारी खेली। जैसे ही कोहली ने शतक पूरा किया, स्‍टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कोहली और जेम्‍स एंडरसन की प्रतिद्वंदिता को लेकर सीरीज शुरू होने से पहले काफी कुछ कहा गया, मगर पहले टेस्‍ट में अभी तक तो कोहली ही बीस साबित हुए हैं।

एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में हालांकि कोहली को तीन जीवनदान मिले जिसका भारतीय कप्तान ने बखूबी फायदा उठाया और इंग्लैंड की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट शतक जमाया। कोहली का यह इंग्लैंड में टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले इंग्लैंड में टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 39 रन था जो उन्होंने पिछले दौरे पर साउथहेम्पटन में खेले गए तीसरे मैच की पहली पारी में बनाया था। कोहली उस दौरे पर पूरी तरह से विफल रहे थे और पांच टेस्ट मैचों में 134 रन पाए थे। इस बार कोहली ने जुझारूपन और दृढ़ता से इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी का सामना किया और 225 गेंदों में 22 चौकों तथा एक छक्के की मदद से बेहतरीन शतकीय पारी खेली।

शतक लगाने के बाद से कोहली आक्रामक रुख अपना चुके थे और उनका लक्ष्य अपनी टीम को जल्दी से जल्दी इंग्लैंड के स्कोर के पार ले जाना था। ईशांत के जाने के बाद कोहली ने उमेश यादव के साथ 10वें विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की जिसमें से सिर्फ एक रन उमेश का था। कोहली लेग स्पिनर आदिल राशिद की गेंद पर ब्रॉड को कैच दे बैठे और इसी के साथ भारतीय पारी का अंत हो गया।

कोहली की पारी से क्रिकेट दिग्‍गज खासे प्रभावित हैं। भारत रत्‍न से सम्‍मानित गायिका लता मंगेशकर जो सचिन तेंदुलकर की प्रशंसक हैं, ने ट्वीट कर कोहली की इस पारी की सराहना है। वे आमतौर पर सिर्फ बधाई संदेश लिखती हैं, मगर कोहली की जुझारू बल्‍लेबाजी देख वह बेहद खुश हुईं।

देखें दिग्‍गजों की प्रतिक्रियाएं:

Namaskar @imVkohli. Aaj aapne kamal khel ka pradarshan kiya hai. Khush rahiye,jeete rahiye. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) August 2, 2018

A very important knock by @ImVkohli. Lovely way to set up the Test series. Congrats on your Test hundred. #ENGvIND — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 2, 2018

Bravo @imVkohli or an innings of great character, calibre and exotic strokeplay towards the end. India finish 13 runs behind, but England have come under pressure — Cricketwallah (@cricketwallah) August 2, 2018

A brilliant hundred from Kohli. Scored more in this first innings than he did in 10 innings in 2014. Added 99 so far with Shami, Ishant and Yadav , who have scored 8 between them. #ENGIND pic.twitter.com/POeNkl9Oip — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 2, 2018

