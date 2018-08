भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आखिरकार गुरुवार (2 अगस्त) को टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड में पहला शतक जमा लिया। कोहली ने धमाकेदार पारी के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ 225 गेंदों पर 149 रनों की शानदार पारी खेली। उनके इस शतक को लेकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। भारतीय क्रिकेटर्स और फैन्स तो कोहली की प्रशंसा कर ही रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान में भी भारतीय कप्तान के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर भी कोहली की शानदार पारी के कारण उनके फैन हो गए हैं।

रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर पाकिस्तान के इस क्रिकेटर ने कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें अद्भुत खिलाड़ी कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह आने वाले समय के क्रिकेटर्स के लिए एक मिसाल हैं। अख्तर ने ट्वीट कर कहा, ‘क्या शानदार शतक है! आखिरी बार जब कोहली इंग्लैंड गए थे, तब उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक था, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत मेहनत करते हुए खुद को बेहतर किया, यह दिखाता है कि वह एक अद्भुत खिलाड़ी हैं। इसके अलावा क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प भी देखने को मिलता है। उन्होंने इस दौरे में हर किसी को गलत साबित कर दिया।’

What a century @imVkohli!!!

The last time he went to England he failed miserably, but this time he has improved so much shows what an amazing player he is and also his dedication and determination.He proved every one wrong on this tour!!#viratkohli #ENGvsIND

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) August 3, 2018