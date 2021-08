IND vs ENG India vs England 1st Test Day 4 Live Cricket Score Updates: इंग्लैंड की पारी डगमगाई, बुमराह और सिराज ने दिलाई सफलता

नॉटिंघम टेस्ट का चौथा दिन जल्दी ही शुरू होने वाला है। दूसरे और तीसरे दिन बारिश की बाधा के बीच भी भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड पर मजबूत पकड़ बना रखी है। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 278 रन बनाते हुए 95 रनों की बढ़त हासिल की थी और इसके जवाब में तीसरे दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 25 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम अभी भी 70 रनों से पिछड़ रही है। ऐसे में भारत की नजरें होंगी चौथे दिन गेम पर अपनी मजबूत पकड़ को जीत में तब्दील करने पर।

Hello and welcome to Day 4 of the 1st Test. #TeamIndia have a 70-run overnight lead and will look to make inroads early on. Live action coming up shortly. Stay tuned! #ENGvIND pic.twitter.com/sdBo77k4Bk