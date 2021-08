होम ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर शनिवार को कई मजाकिया और दुखद वाकिये सामने आए। जहां एक तरफ केएल राहुल के ऊपर शराब के ढक्कन फेंके गए। वहीं एक ऐसा अनजान शख्स भी मैदान पर आ गया जिसने भारतीय जर्सी पहन रखी थी और वो ताली बजा कर फील्डिंग लगाने के एक्शन कर रहा था। इसे देख मैदान पर सभी खिलाड़ियों ने जमकर ठहाके लगाए।

क्रिकेट के मक्का पर आज जहां जो रूट की बैटिंग ने हर किसी को आकर्षित किया। वहीं दूसरी ओर इस अनजान शख्स ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस शख्स को मैदान से ले जाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को मैदान पर आना पड़ा।

भारतीय टीम की जर्सी पहन मैदान में घुसे इस शख्स को सुरक्षाकर्मी हटाने के लिए बीच मैदान पर आए। जब सुरक्षा गार्ड इसे बाहर जाने को कह रहे थे तो ये शख्स उनकी सुन नहीं रहा था और ताली बजाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर फील्डिंग लगाने का एक्शन करने लगा।

I mean why not. He should’ve captained for 10 minutes. Maybe better sense would’ve prevailed and Ashwin would’ve played.

