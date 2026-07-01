भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बैटर चेतेश्वर पुजारा का कहना है कि इंग्लैंड में होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने से पहले वैभव सूर्यवंशी को इंतजार करना होगा। पांच मैचों की सीरीजा का पहला मैच बुधवार, 1 जुलाई को चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जाएगा। उन्होंने वैभव कै सलाह दी कि वे टीम के बाहर हो रही चर्चाओं और शोर-शराबे पर ध्यान न दें और जमीन से जुड़े रहकर अपने खेल पर फोकस करें।

38 वर्षीय पुजारा का मानना ​​है कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में कमियों के बावजूद ‘मेन इन ब्लू’ (भारतीय टीम) टॉप तीन में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और इशान किशन के साथ ही आगे बढ़ेगी। पुजारा ने जियो हॉटस्टार पर कहा कि वैभव को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर उन्हें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। उन्हें बाहरी बातों को नजरअंदाज करके अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। वैभव भले ही वह मानसिक रूप से तैयार हों लेकिन टीम में चुने जाने का मामला अलग है।

तीन मैचों के बाद वैभव कर सकते हैं डेब्यू

पुजारा ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इंग्लैंड सीरीज में तुरंत मौका मिलेगा क्योंकि भारत अपने टॉप तीन बल्लेबाजों में बदलाव नहीं करना चाहेगा। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन बेहतरीन बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने में मदद की है। हो सकता है कि वैभव को शुरुआती तीन मैचों के लिए इंतजार करना पड़े और अगर उन्हें मौका मिलता है, तो उनके लिए शांत और संयमित रहना जरूरी होगा। उन्हें बड़े रन बनाने का दबाव खुद पर नहीं लेना चाहिए। उन्हें बस मैदान पर जाकर खुलकर खेलना चाहिए। आईपीएल 2026 में उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया था, उसे इंग्लैंड के हालात में दोहराना आसान नहीं होगा।

वैभव को इंग्लैंड में सफल होने के लिए अच्छी तैयारी करनी होगी और वहां के हालात के हिसाब से ढलना होगा। एक बार जब वे ऐसा कर लेंगे, तो बस गेंद को ध्यान से देखना और उसकी मेरिट के हिसाब से खेलना होगा। बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पुजारा का मानना ​​है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वैभव ब्रिस्टल में होने वाले चौथे टी20 मैच में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने 15 साल के इस खिलाड़ी को सलाह दी कि वे इंटरनेशनल मैच को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच की तरह न लें और इंग्लैंड की परिस्थितियों का सम्मान करें। इसके लिए उन्हें समय की जरूरत होगी इसलिए उन्हें तुरंत प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

संजू आउट, वैभव-अभिषेक ओपनर, 2 स्पिनर; इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

IND vs ENG 1ST T20I: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इसका चुनाव आकाश चोपड़ा ने किया। आकाश ने अपनी इस प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को शामिल नहीं किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)