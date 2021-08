भारतीय टेस्ट टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अगर उनकी आखिरी 12 पारियों पर नजर डालें तो एक भी अर्द्धशतक उन्होंने नहीं लगाया है। वहीं इन पारियों में उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है 21 रन। पुजारा के इस खराब फॉर्म के कारण क्रिकेट फैंस भी उनसे नाराज हैं और सोशल मीडिया पर उनके फेयरवेल मैच को लेकर कमेंट करन लगे हैं।

इसी बीच एक यूजर ने उनके खराब फॉर्म पर तंज कसते हुए लिखा कि,’ज्यादातर बल्लेबाजों को लॉर्ड्स में अपना फेयरलवेल मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। आपको अपनी जिंदगी के दूसरे पड़ाव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं पुजारा सर।’

इसके बाद सोशल मीडिया पर लॉर्ड्स टेस्ट को पुजारा का फेयरवेल मैच कहते हुए कई चर्चाएं होने लगी। कई लोगों ने इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए पुजारा का सपोर्ट किया तो कई लोगों ने याद दिलाया कि उनकी तुलना 2 साल पहले तक भारतीय क्रिकेट की दीवार माने जाने वाले राहुल द्रविड़ से की जाती थी। इसी बीच एक यूजर ने पुजारा को वापस जाकर रणजी खेलने की भी सलाह दे डाली।

Not many batsmen get chance to Play their farewell match at Lords,

Wishing you a very happy second half of life Cheteshwar Pujara sir#ENGvIND pic.twitter.com/lDzvrK0mDZ

