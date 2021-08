केएल राहुल के शतक की सुनील शेट्टी ने इस तरह की तारीफ, लोग बोले- गलत बात, ऐसा मत कहिए

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शानदार शतक लगते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। राहुल के इस शतक की हर कोई तारीफ कर रहा है। मौजूदा टीम में वे उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के बाद लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय हैं।

उनकी इस उपलब्धि पर बॉलीवुड अभिनेता और उनकी गर्लफ्रेंड अथिया शेट्टी के पिता सुनील शेट्टी ने एक ट्वीट किया। राहुल इन दिनों अथिया शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में हैं। सुनील शेट्टी ने राहुल की तारीफ करते हुए लिखा “क्रिकेट के मक्का में 100, वेल प्लेड बाबा।” उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा “आपको लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहना ज़रूरी था? धर्म को यहां लाने की क्या ज़रूरत थी। अपना प्यार कुछ अलग शब्दों में दिखाये।”

100 at the Mecca of cricket! Well played baba @klrahul11 pic.twitter.com/jID3GKTm7y

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) August 12, 2021