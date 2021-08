भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में शनिवार को एक शर्मनाक वाकिया देखने को मिला। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के दौरान केएल राहुल के ऊपर कुछ दर्शकों ने कॉर्क (बियर के ढक्कन) फेंके। जिसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस पर गुस्से में राहुल से ढक्कन वापस दर्शकों की ओर फेंकने को कहा।

आपको बता दें ये वाकिया है 68वें ओवर के बाद का जब केएल राहुल थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहे थे। कुछ अंग्रेज दर्शकों ने उनके ऊपर कॉर्क (बीयर के ढक्कन) फेंकने शुरू कर दिए। भारतीय बल्लेबाज ने कॉर्क को उठाकर फील्ड से बाहर फेंका और कप्तान विराट कोहली को इस बात की जानकारी देते हुए देखे गए।

टीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि केएल राहुल के आसपास 6-7 कॉर्क पड़े हुए थे। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं। वहीं एक टीवी फुटेज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें कप्तान कोहली केएल राहुल से उन्हें वापस फेंकने के लिए कहे रहे हैं।

English Crowds have thrown Beer Corks at Indian Players #ENGvIND #ENGvsIND #INDvENG #KLRahul #Cricket #INDvsENG pic.twitter.com/QDRhK3eiRZ

Virat Kohli signaling to KL Rahul to throw it back to the crowd pic.twitter.com/OjJkixqJJA

