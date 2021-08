भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पांच मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में कई विवादास्पद बातें सामने आ रही हैं। पहले शनिवार को केएल राहुल के ऊपर शराब की बोतल के ढक्कन फेंकना फिर रविवार को यानी आज कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉल के ऊपर जूते रखकर स्पाइक्स चुभोते दिखे। जिसके बाद बॉल टैंपरिंग को लेकर बातें सामने आनें लगी।

दरअसल होम ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय पारी के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉल के ऊपर अपने जूते रखकर उस पर स्पाइक्स चुभोते नजर आए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने इस वाकिये को बॉल टैंपरिंग का संदेह जताते हुए ट्वीट किए हैं।

इस वाकिये से जुड़ी कई फोटो और टीवी फुटेज का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में एक खिलाड़ी अपने पैर से बॉल को दूसरे खिलाड़ी तक पास कर रहा है फिर दूसरा खिलाड़ी बॉल के ऊपर अपने जूतों के स्पाइक्स चुभो कर बॉल को टैंपर करने की कोशिश कर रहा है।

Take this mate https://t.co/4NU3i5Bydx



आपको बता दें कि पहले सत्र के बाद से अब तक भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया है। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर डटे हुए हैं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों की इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है।

Yeh kya ho raha hai.

Is it ball tampering by Eng ya covid preventive measures pic.twitter.com/RcL4I2VJsC

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 15, 2021