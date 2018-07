कोहली की कामयाबी पर लुटाने लगीं फ्लाइंग किस, अनुष्का शर्मा का यह वीडियो हो रहा वायरल

टीम इंडिया के खिलाड़ियों से उनकी पत्नियों का प्यार अंग्रेज टीम के लिए हार का सबब बन रहा है। इंग्लैंड दौरे पर साथ गईं कैप्टन विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा, रोहित शर्मा की पत्नी रितिका, एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी और शिखर की धवन की पत्नी आयशा भर-भरकर प्यार उड़ेल रही हैं। स्टेडियम से उनके पतियों के लिए कभी फ्लाइंग किस तो कभी उत्हासवर्धन के शब्दों में जाहिर होता प्यार खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा का काम कर रहा है और वे मेजबान टीम को उन्हीं के घर में ऐसे रौंद दे रहे हैं जैसे कि सामना बच्चों से है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो जंगल में आग की तरह फैलने लगा है, जिसमें अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली को उनकी कामयाबी पर उड़ता हुआ चुंबन लुटा रही हैं, साथ में शिखर धवन की पत्नी भी दिखाई देती हैं, फिर दोनों आपस में गले लगती हुईं और खिलखिलाती हुई काफी खुश नजर आती हैं। दोनों पत्नियों ने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं, आयशा ने अनुष्का के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी अटायर अख्तियार किया हुआ है, वह टोपी भी लगाए हुए हैं।

विराट और अनुष्का के चाहने वाले करोड़ों में हैं इसलिए ये जोड़ी जहां भी जाती हैं वहां के माहौल में उसकी छाप अलग ही दिखाई देती है, ऐसे में स्टेडियम बॉक्स के छज्जे से अनुष्का का खुलेआम पति प्रेम और उन पर कैमरों का फोकस निसंदेह मौके पर मौजूद लाखों फैन्स को रोमांच की हद तक ले जाने वाला होता है। किसी फैन ने अनुष्का शर्मा न्यूज के नाम से बने ट्विटर अकाउंट पर उनका यह वीडियो अपलोड किया है। इस हैंडल पर और भी तस्वीरें और वीडियो उपलब्ध हैं।

@AnushkaSharma‘s flying kisses to @imVkohli post India’s win + more moments during the game along with #AeshaDhawan today #INDvENG #Virushka pic.twitter.com/Jja2Z0u2UY

— Anushka Sharma News (@AnushkaNews) July 12, 2018