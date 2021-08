भारतीय दिग्गज का दावा पहले दिन लॉर्ड्स में लगेगा रनों का अंबार, इस बॉलर को बताया शार्दुल ठाकुर का रिप्लेसमेंट, देखें VIDEO

भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे मुक़ाबले को लेकर कुछ दावे किया हैं। चोपड़ा के मुताबिक लॉर्ड्स में खेले जाने वाले इस मुक़ाबले में पहले दिन बल्लेबाजों को मदद मिलेगी और आसानी से रन आएंगे। ऐसे में जो भी टीम टॉस जीतेगी वह बल्लेबाजी करना पसंद करेगी।

आकाश चोपड़ा ने कहा “टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी। पिच में कोई ज्यादा घांस नहीं है ऐसे में पहले दिन यहां जमकर रन बनेंगे।” चोपड़ा ने कहा कि पहले 30 मिनट के अंदर एक विकेट गिर जाएगा और कम से कम दो बल्लेबाज 50 का आंकड़ा पार करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर बारिश नहीं आती है तो पहले दिन 270 से ज्यादा रन बन जाएंगे।

इस मैच में विराट कोहली चोटिल शार्दुल ठाकुर की जगह अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को खिलाने पर गंभीरता से विचार कर रहे होंगे लेकिन भारतीय कप्तान ने स्पष्ट नहीं किया कि दूसरे टेस्ट में इस आफ स्पिनर को तेज गेंदबाज पर तरजीह मिलेगी या नहीं।

भारत बारिश के कारण ड्रा छूटे पहले टेस्ट मैच में जीत की अच्छी स्थिति में था लेकिन उसका पहली पारी का 278 रन का स्कोर अपेक्षानुरूप नहीं था। भारत के तीन प्रमुख बल्लेबाज कप्तान कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे इस पारी में नाकाम रहे थे।

IND lost their chance to win the 1st Test due to rain. Now can they register their 1st win of the series at Lord’s? Should Ashwin replace an injured Shardul? What are my Betway Predictions for Day 1? Find out on this episode of Betway Cricket Chaupaal:https://t.co/jvTlS0oJ5B pic.twitter.com/QYBh63FwEr

