अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ निराश किया और अच्छी टच में रहते हुए भी वो अपना विकेट फेंककर चले गए। अभिषेक शर्मा को कोई तो धैर्य रखना सिखाओ की जब आप 2 चौके लगा चुके हैं तो क्या कुछ देर रुक नहीं सकते। अभिषेक का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ टी20 प्रारूप में शानदार रहा है, लेकिन अहम मौके पर वो टीम को दगा दे गए।

अभिषेक खुद की गलती से हुए आउट

अभिषेक के लिए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक टीम के ऑफ स्पिनर विल जैक्स को दूसरे ओवर में ही अटैक पर लेकर आए और आखिरकार उन्होंने भारत के इस स्टार ओपनर को फंसा ही लिया और उन्हें कैच आउट करवा दिया। विल जैक्स जब पहली पारी में दूसरा ओवर फेंकने आए तब उनके सामने अभिषेक शर्मा थे। उन्होंने विल जैक्स की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अच्छी शुरुआत की।

इसके बाद अभिषेक ने जैक्स की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद डक खेली। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड-ऑफ की दिशा में एक बाउंस चौका लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर वो फंस गए। जैक्स ने ये गेंद बेहद धीमी फेंकी जिसकी रफ्तार सिर्फ 85.4 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अभिषेक ने इस स्लो गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया और उनका कैच डीप मिडविकेट पर खड़े फिल साल्ट ने लपक लिया। अभिषेक जब इस ओवर में 2 चौके लगा चुके थे तो जरा धैर्य रख सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि संजू सैमसन ने उन्हें समझाया भी था, लेकिन उन्होंने फिर वही गलती की और विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 2 चौकों के साथ 7 गेंदों पर 9 रन बनाए।

टी20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार ऑफ स्पिनर का शिकार बने अभिषेक

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा तीसरी बार ऑफ स्पिनर का शिकार बने। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मैचों में ऑफ स्पिनर्स के 27 गेंदों का सामना किया और इन पर 29 रन ही बना पाए। इस दौरान वो 3 बार आउट हुए और उनका औसत ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ 9.66 का रहा जबकि स्ट्राइक रेट 107.40 का रहा।

