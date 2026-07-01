अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत की है। उन्होंने 20 गेंद पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। इस पारी में अपना दूसरा छक्का लगाते ही अभिषेक ने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के भी पूरे कर लिए। वह इस फॉर्मेट में 100 छक्कों का आंकड़ा पार करने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने। जबकि दुनियाभर में गेंदों के लिहाज से उन्होंने सबसे तेज 100 छक्के टी20 इंटरनेशनल में लगाए हैं।

अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा और 785 गेंद पर अपने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे किए। वह इस मामले में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। अभिषेक साथ ही भारत के लिए 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों के क्लब में एंट्री कर ली है। इस लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।

T20I में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (सबसे कम गेंद)

785 गेंद: अभिषेक शर्मा*

अभिषेक शर्मा* 789 गेंद: एविन लुईस

एविन लुईस 871 गेंद: फिन एलन

फिन एलन 931 गेंद: टिम डेविड

टिम डेविड 963 गेंद: कॉलिन मुनरो

कॉलिन मुनरो 1007 गेंद: सूर्यकुमार यादव

भारत के लिए 100+ T20I छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा: 205 छक्के

205 छक्के सूर्यकुमार यादव: 179 छक्के

179 छक्के हार्दिक पंड्या: 126 छक्के

126 छक्के विराट कोहली: 124 छक्के

124 छक्के अभिषेक शर्मा: 102 छक्के*

अभिषेक शर्मा का 11वां अर्धशतक

अभिषेक ने इस मैच में 24 गेंद पर 59 रन की बेहतरी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने छह चौके और चार छक्के लगाए। अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल करियर का यह 11वां अर्धशतक है। आयरलैंड के खिलाफ भी पहले मैच में उन्होंने 49 रन बनाए थे। वह एकमात्र सेट खिलाड़ी पहले मैच में नजर आए थे।

सैम करन ने इस मैच में उन्हें अपना शिकार बनाया। आमने-सामने की बात करें तो तीन में से दूसरी बार करन ने अभिषेक का विकेट लिया है। भारतीय बल्लेबाज ने सैम करन के खिलाफ 8 गेंद पर सिर्फ 11 रन ही बनाए हैं।

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी का नहीं हुआ डेब्यू, भारतीय प्लेइंग 11 में 2 बदलाव; प्रिंस यादव हुए बाहर

भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 में भी वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ है। जबकि आयरलैंड में डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे इस मुकाबले से बाहर हैं। वरुण चक्रवर्ती की भारतीय टीम में वापसी हुई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर









