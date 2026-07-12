विश्व चैंपियन भारत ने नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में काफी शर्मनाक प्रदर्शन किया है। ‘मेन इन ब्लू’ने 7 में से 6 मैच गंवा दिए हैं। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने उसका क्लीन स्वीप किया। भारतीय टीम पहली बार किसी टी20 सीरीज में 4 मैच हारी। इसके साथ ही उसका 1600 दिनों की बादशाहत खत्म हो गई। इंग्लैंड ने शनिवार (11 जुलाई) को भारत को 56 रनों से हराकर टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया।
इंग्लैंड शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय टीम का शीर्ष स्थान पर कब्जा फरवरी 2022 से था। सीरीज की शुरुआत चेस्टर-ली-स्ट्रीट में बारिश से हुई। इसके बाद इंग्लैंड ने अगले चार मैच में दबदबा बनाया। नॉटिंघम में भारत को टी20 में सबसे बड़ी हार मिली। हैरी ब्रूक की अगुआई वाली टीम ने ब्रिस्टल में सिर्फ 13.4 ओवर में 159 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। साउथैंप्टन में उसने 253 रनों का स्कोर खड़ा करके भारत को 4-0 से हरा दिया।
टी20 सीरीज/टूर्नामेंट में भारत की सबसे ज्यादा हार
इंग्लैंड में 2026 में 4
टी20 वर्ल्ड कप 2009 में 3
टी20 वर्ल्ड कप 2010 में 3
वेस्टइंडीज में 2023 में 3
पहली बार टी20 सीरीज में 4 मैच हारा भारत
भारतीय टीम पहली बार टी20 सीरीज में 4 मैच हारी। इससे पहले वह टी20 वर्ल्ड कप 2009 और 2010 में 3-3 मैच हारा था। 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में 3 मैच गंवाए थे। श्रेयस अय्यर चौथे ऐसे खिलाड़ी बने, जो बतौर कप्तान टी20 में पहले 7 मैच में जीत का स्वाद नहीं चख पाए। जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर, एलट चिगुंबुरा और श्रीलंका के तिसारा परेरा के क्लब में शामिल हुए।
|पोस
|टीम
|मैच
|अंक
|रेटिंग
|बदलाव
|1
|इंग्लैंड
|38
|10186
|268
|ऊपर 1
|2
|भारत
|58
|15532
|268
|नीचे 1
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|38
|9868
|260
|–
|4
|न्यूजीलैंड
|50
|12348
|247
|–
|5
|दक्षिण अफ्रीका
|48
|11717
|244
|–
|6
|पाकिस्तान
|57
|13679
|240
|–
|7
|वेस्टइंडीज
|56
|13079
|234
|–
|8
|बांग्लादेश
|50
|11202
|224
|–
|9
|श्रीलंका
|44
|9703
|221
|–
|10
|अफगानिस्तान
|36
|7935
|220
|–
|पोस
|टीम
|मैच
|अंक
|रेटिंग
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|38
|9868
|260
|4
|न्यूजीलैंड
|50
|12348
|247
|5
|दक्षिण अफ्रीका
|48
|11717
|244
पहले 7 मैच में 1 भी मैच न जीतने वाले कप्तान
ब्रेंडन टेलर – जिम्बाब्वे
एल्टन चिगुंबुरा – जिम्बाब्वे
थिसारा परेरा- श्रीलंका
श्रेयस अय्यर- भारत
भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बल्लेबाज
भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर रहे जबकि ओवर ऑल हैरी ब्रुक ने सबसे ज्यादा रन बनाए। इशान, अभिषेक, तिलक टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में इस नंबर पर रहे। वैभव 11वें स्थान पर रहे। पूरी खबर पढ़ें।