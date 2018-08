Ind vs Eng, India vs England 4th Test Live Cricket Score Streaming Online, Sony Liv Live Cricket TV, Sony Six HD Live TV, Sony Ten 3 HD Live: सीरीज में शानदार वापसी करने वाली भारतीय टीम 30 अगस्त शुरू हो रहे चौथे टेस्ट में भी जीत की लय कायम रखकर बराबरी के इरादे से उतरेगी। पहले दो टेस्ट में शर्मनाक हार (एडबस्टन में 31 रन से और लाडर्स पर पारी के अंतर से) के बाद विराट कोहली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉटिंघम में तीसरा टेस्ट 203 रन से जीता। भारतीय टीम अभी भी पांच मैचों की श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। पिछले टेस्ट के प्रदर्शन को देखकर तो लग रहा है कि वह सर डान ब्रैडमेन की आस्ट्रेलियाई टीम के प्रदर्शन को दोहरा सकते है जिसने 1936 में दो मैच हारने के बाद एशेज श्रृंखला जीती थी।

द रोज बॉल मैदान पर अभी तक तीन ही टेस्ट हुए हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका (2011) और भारत (2014) के खिलाफ यहां खेला है और भारत को 266 रन से हराया था। भारतीय टीम यहां अपने पिछले प्रदर्शन से प्रेरणा ले सकती है। भारतीय तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के शीर्षक्रम की कमजोरी उजागर कर दी है। इसके अलाव कोहली का शानदार फार्म भारत के लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ है। अब तक इस श्रृंखला में 46 में से 38 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिये हैं। चौथे टेस्ट में हरी भरी पिच मिल सकती है जो तेज गेंदबाजों की ऐशगाह साबित हो सकती है।

भारत-इंग्लैंड के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लाइव एप्प पर देखी जा सकती है, जबकि टीवी पर Sony Six, Sony Ten 3 and Sony Ten 3 HD पर आप लाइव मैच देख पाएंगे। वहीं लाइव कमेंट्री www.jansatta.com पर पढ़ सकते हैं।

