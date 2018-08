भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच इस वक्त पांच टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है। इस सीरीज का तीसरा मैच इंग्लैंड के टेंटब्रिज मैदान पर खेला जा रहा है। 18 अगस्त से शुरू हुए इस मैच के पहले दिन यानी शनिवार को भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की शानदार साझेदारी के दम पर 6 विकेट के नुकसान पर 307 रन बनाए। विराट कोहली जहां शतक बनाने से महज तीन कदम दूर यानी 97 रनों पर आउट हो गए तो वहीं रहाणे ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। इन दोनों क्रिकेटर्स के अलावा अगर पहले दिन के मैच में किसी भारतीय क्रिकेटर ने वाहवाही लूटी, तो वह हैं युवा क्रिकेटर और टेस्ट में इस मैच के जरिए डेब्यू कर रहे ऋषभ पंत।

पंत ने अपने करियर के पहले ही टेस्ट में कुछ ऐसा कर दिया, जो आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका था। उन्होंने दूसरी गेंद पर ही छक्का जड़ते हुए इस मैच में अपना खाता खोला। पंत छक्के के जरिए खाता खोलने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज और भारत के पहले बल्लेबाज बने।

LIVE क्रिकेट स्कोर, India vs England 3rd Test Day 2 Live Cricket Score Updates

ऋषभ पंत के इस शानदार डेब्यू के कारण हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। भारत के इस युवा बल्लेबाज के रिकॉर्ड पर अगर एक नजर डाली जाए तो आप ये देखेंगे कि पंत को छक्के लगाने का शौक है। इस टेस्ट मैच के पहले के रिकॉर्ड अपने आप ही पंत और उनके छक्कों की कहानी बयां करते हैं। टेस्ट में डेब्यू से पहले के रिकॉर्ड के मुताबिक ऋषभ पंत ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1831 गेंदों पर 75 छक्के जड़े हैं, यानी हर 24वीं गेंद पर एक छक्का जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है।

वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में छक्कों को लेकर पंत का शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने 736 गेंदों पर 25 छक्के जड़े हैं, यानी हर 29वीं गेंद पर एक छक्का। इसके अलावा टी-20 क्रिकेट पर अगर एक नजर डाली जाए तो पंत ने 1084 गेंदों में 97 गेंदें बाउंड्री के पार पहुंचाई हैं, यानी उन्होंने हर 11वीं गेंद पर एक छक्का जड़ा है। इन सारे आंकड़ों को अगर एक करके देखा जाए तो पंत ने कुल 3651 गेंदों पर 197 बार छक्का जड़ा है, यानी हर 19वीं गेंद पर एक छक्का लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

Rishabh Pant (before this Test)

FC – 75 sixes in 1831 balls (a six every 24 balls)

List A – 25 sixes in 736 balls (a six every 29 balls)

T20s – 97 sixes in 1084 balls (a six every 11 balls)

—

Total 197 sixes in 3651 balls (a six every 19 balls)#EngvInd

— Mohandas Menon (@mohanstatsman) August 19, 2018