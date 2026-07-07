श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम 3 मैच हार चुकी है, लेकिन टॉस बिल्कुल नहीं हार रही है। आयरलैंड के खिलाफ 26 जून को श्रेयस अय्यर ने पहली बार कप्तानी की थी। उसके बाद से भारत ने 5 मैच खेले हैं और अय्यर एक भी टॉस नहीं हारे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंटब्रिज में अय्यर ने लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में महेंद्र सिंह और धोनी की बराबरी कर ली।

श्रेयस अय्यर लगातार पांचवीं बार टॉस जीते। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी सितंबर 2007 और रोहत शर्मा फरवरी 2020 से फरवरी 2022 के बीच लगातार पांच टॉस जीते। विराट कोहली ने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के बीच 6 टॉस जीते। महेंद्र सिह धोनी ने मई 2010 से फरवरी 2012 के 7 टॉस जीते थे। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत की प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुआ। प्रिंस यादव को रवि बिश्नोई की जगह मौका मिला। इंग्लैंड ने पहले प्लेइंग 11 घोषित कर दी थी।

टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान

7 – महेंद्र सिंह धोनी (मई 2010 – फरवरी 2012)

6 – विराट कोहली (अगस्त 2019 – दिसंबर 2019)

5 – रोहित शर्मा (फरवरी 2020 – फरवरी 2022)

5 – महेंद्र सिंह धोनी (सितंबर 2007)

5* – श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026)

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

इंग्लैंड की प्लेइंग XI

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग।

जिम्बाब्वे दौरे-एशियन गेम्स में गंभीर नहीं होंगे भारत के कोच

बीसीसीआई के लॉग रिकॉर्ड के अनुसार जुलाई के अंत में जिम्बाब्वे दौरे और सितंबर में एशियन गेम्स के लिए कोचिंग स्टाफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से होगा। वीवीएस लक्ष्मण के सपोर्ट स्टाफ की अगुआई करने की उम्मीद है। पूरी खबर पढ़ें।