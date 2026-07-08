श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का हार का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड ने 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में मंगलावर (7 जुलाई) को 125 रनों से हरा दिया। यह भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार है। वह टी20 इंटरनेशनल में पहली बार 100 से ज्यादा रन से हारी। टॉस हारकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए।

इसके जवाब में भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर आउट हो गई। यह भारत का सबसे न्यूनतम स्कोर है। भारतीय टीम ने पावरप्ले में 5 विकेट गंवा दिए। छठे ओवर में ही हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए आ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय टीम ने पावरप्ले में 5 विकेट गंवाए। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 5 मैचों से जीत का इंतजार है। उसने 4 मैच गंवाए हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा है। भारत ने जीत के लिए कभी इतना लंबा इंतजार नहीं किया।

टी20 में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों के हिसाब से)

125 रन से इंग्लैंड ने हराया, ट्रेंटब्रिज, 2026

80 रन से न्यूजीलैंड ने हराया, वेलिंगटन, 2019

76 रन से साउथ अफ्रीका ने हराया, अहमदाबाद, 2026

51 रन से साउथ अफ्रीका ने हराया, मुल्लनपुर, 2025

50 रन से न्यूजीलैंड ने हराया, विशाखापत्तनम, 2026

(ऊपर दिए गए पांच में से चार दिसंबर 2025 के बाद आए हैं)

टी20 में भारत के सबसे कम स्कोर

74 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2008

76 बनाम इंग्लैंड, ट्रेंटब्रिज, 2026

79 बनाम न्यूजीलैंड, नागपुर, 2016

92 बनाम साउथ अफ्रीका, कटक, 2015

101 बनाम श्रीलंका, पुणे, 2016

102 बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2024

भारत की जीत के लिए सबसे लंबा इंतजार

5* – जून 2026 – जुलाई 2026 (4 हार, 1 NR)

4 – जून 2009 – दिसंबर 2009 (4 हार)

4 – जुलाई 2021 – अक्टूबर 2021 (4 हार)

इंग्लैंड के खिलाफ टॉस होते ही श्रेयस अय्यर ने की धोनी-रोहित की बराबरी

श्रेयस अय्यर लगातार पांचवीं बार टॉस जीते। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी सितंबर 2007 और रोहत शर्मा फरवरी 2020 से फरवरी 2022 के बीच लगातार पांच टॉस जीते। विराट कोहली ने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के बीच 6 टॉस जीते। महेंद्र सिह धोनी ने मई 2010 से फरवरी 2012 के 7 टॉस जीते थे। पूरी खबर पढ़ें।