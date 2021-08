IND vs ENG 2nd Test: रोहित शर्मा 12 अगस्त 2021 को लॉर्ड्स के मैदान में शतक लगाने से भले ही चूक गए, लेकिन उन्होंने और केएल राहुल ने मिलकर कई रिकॉर्ड तोड़े और कइयों की बराबरी की। रोहित शर्मा ने 26वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाया।

रोहित ने मार्क वुड की पटकी हुई गेंद पर पुल कर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा। लॉर्ड्स के मैदान में यह किसी भारतीय द्वारा 7 साल बाद लगाया गया छक्का था। इससे पहले अजिंक्य रहाणे ने 2014 में लॉर्ड्स में छक्का लगाया था। रहाणे लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले मौजूदा भारतीय टीम के इकलौते बल्लेबाज भी हैं।

रोहित के बाद केएल राहुल ने भी छक्का लगाया। राहुल ने 41वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा। उन्होंने मोईन अली की लेंथ गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। रोहित और राहुल लॉर्ड्स में छक्का लगाने के साथ ही कपिल देव, वीनू मांकड़, एकनाथ सोलकर, अमर सिंह, नारी कॉन्ट्रैक्टर, सुनील गावस्कर, आशीष नेहरा, अजिंक्य रहाणे के क्लब में शामिल हो गए।

लॉर्ड्स में कपिल देव ने सबसे ज्यादा 8 छक्के लगाए हैं। वीनू मांकड़ के नाम 3 और एकनाथ सोलकर के नाम 2 छक्के दर्ज हैं। अन्य सभी भारतीयों ने एक-एक छक्का लगाया है। यही नहीं, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी शानदार ओपनिंग साझेदारी से 69 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा।

रोहित और राहुल ने पहले विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी की। साल 1952 के बाद पहली बार लॉर्ड्स में भारत के लिए टेस्ट मैच में 100 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई है। रोहित और राहुल से पहले वीनू मांकड़ और पंकज रॉय यह उपलब्धि हासिल करने वाले अंतिम भारतीय सलामी बल्लेबाज थे। उन्होंने 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पहले विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की थी।

