Ind vs Eng 2nd Test Day 4 Live Cricket Score Updates: चौथे दिन भारत की दूसरी पारी होगी शुरू, इंग्लैंड को मिली 27 रन की बढ़त

लॉर्ड्स में इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट का आज चौथा दिन है। इससे पहले तीसरे दिन की आखिरी गेंद पर इंग्लैंड की टीम ऑलआउट हुई और मेजबानों की पहली पारी 391 रनों पर समाप्त हुई। भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे और इसी के साथ इंग्लैंड के पास 27 रनों की बढ़त है। चौथे दिन भारत अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेगा।

An exciting contest awaits on Day 4 of the Lord's Test.#ENGvIND pic.twitter.com/qHRzoCOBcy