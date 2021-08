Ind vs Eng 2nd Test Day 3 Live Cricket Score Updates: तीसरे दिन इंग्लैंड की तेज शुरुआत, गेंदबाजों के लिए मुसीबत बने जो रूट

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन दोनों टीमों की नजरें होंगी बढ़त हासिल करने पर। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 48 और जॉनी बेयरस्टो 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। कप्तान रूट का विकेट काफी अहम होने वाला है। इसस पहले भारतीय टीम की पहली पारी 364 रनों पर सिमट गई थी। यानी इंग्लैंड भारत के स्कोर से अभी भी 245 रन पीछे है।

Hello everyone, and welcome to Day 3 of what is a beautifully poised Test match. India currently have a lead of 245. Live action coming up shortly.#ENGvIND pic.twitter.com/6zIECfd5kx