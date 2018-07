भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। भारतीय टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है और 40 ओवरों का खेल खत्म होने के तक इंग्लैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना चुकी है। हालांकि यहां हम मैच की नहीं बल्कि एक घटना की चर्चा कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए सभी की निगाहें मैच से हट गईं थी। दरअसल मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में एक युवक ने एक लड़की को प्रपोज किया और घुटनों के बल बैठकर लड़की की ऊंगली में अंगूठी पहनायी। लड़की ने भी हां कहकर इस प्रपोज को यादगार बना दिया। वहीं इस पूरी घटना पर स्टेडियम में बैठे लोगों ने भी ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। मजे की बात है कि इस घटना के वक्त गेंदबाजी कर रहे भारतीय गेंदबाज यजुवेन्द्र चहल ने भी ताली बजाकर इस प्रेमी जोड़े का हौंसला बढ़ाया।

India vs England 2nd ODI Live Cricket Streaming, Ind vs Eng Live Score at Sony Liv, Sony Ten 3, Live, Sony Six: IND- 28/0, यहां देखें भारत वर्सेज इंग्लैंड वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण

A guy proposed his girl at the Lord’s. Truly romantic scenes as the commentators said. #ENGvIND pic.twitter.com/MKmJ9OE3YI

