भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रंखला का दूसरा मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डेंस में खेला गया। इंग्लैंड ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीता और सीरीज में 1-1 की बराबरी की। इस मुकाबले में भारत और जीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बने जो रूट जिन्होंने नाबाद 99 रन की पारी खेली। अंत में गस एटकिंसन ने 16 गेंद पर नाबाद 23 रन बनाए।

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इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। अंत में जसप्रीत बुमराह 13 गेंद पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर ने 66 और विराट कोहली ने 65 रनों की पारियां खेली थीं।

इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन को 3-3 विकेट मिले। वहीं साकिब महमूद ने 2 और विल जैक्स व सैम करन को 1-1 सफलता मिली। भारत के लिए 2 विकेट गुरनूर बराड़ को मिले, जबकि बुमराह, अक्षर, प्रसिद्ध और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिया। सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराते हुए 1-0 की बढ़त बनाई थी। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को भारतीय समय मुताबिक दोपहर 3.30 बजे से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।

यहां देखें इस मैच का स्कोरकार्ड:-

Match Ended India in England, 3 ODI Series, 2026 England

235/6 (44.1) vs India

233 (44.0) Match Ended ( Day – 2nd ODI )

England beat India by 4 wickets View Scorecard

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