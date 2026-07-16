भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रंखला का दूसरा मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डेंस में खेला गया। इंग्लैंड ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीता और सीरीज में 1-1 की बराबरी की। इस मुकाबले में भारत और जीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बने जो रूट जिन्होंने नाबाद 99 रन की पारी खेली। अंत में गस एटकिंसन ने 16 गेंद पर नाबाद 23 रन बनाए।

लॉर्ड्स ODI होगा रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच! भारत-इंग्लैंड सीरीज के बीच बड़ी खबर

इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। अंत में जसप्रीत बुमराह 13 गेंद पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर ने 66 और विराट कोहली ने 65 रनों की पारियां खेली थीं।

इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन को 3-3 विकेट मिले। वहीं साकिब महमूद ने 2 और विल जैक्स व सैम करन को 1-1 सफलता मिली। भारत के लिए 2 विकेट गुरनूर बराड़ को मिले, जबकि बुमराह, अक्षर, प्रसिद्ध और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिया। सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराते हुए 1-0 की बढ़त बनाई थी। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को भारतीय समय मुताबिक दोपहर 3.30 बजे से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।

यहां देखें इस मैच का स्कोरकार्ड:-

Match Ended

India in England, 3 ODI Series, 2026

England 
235/6 (44.1)

vs

India  
233 (44.0)

Match Ended ( Day – 2nd ODI )
England beat India by 4 wickets

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Live Updates
01:19 (IST) 17 Jul 2026

इंग्लैंड ने दूसरा वनडे 4 विकेट से जीता

इंग्लैंड ने दूसरा वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया है। 234 रन का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम ने 44.1 ओवर में 6 विकेट गंवाकर हासिल किया। जो रूट 99 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं गस एटकिंसन 16 गेंद पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अंतिम और सीरीज का निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा।

00:56 (IST) 17 Jul 2026

जैक्स आउट, इंग्लैंड को चाहिए 37 रन

विल जैक्स 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। गुरनूर बराड़ को दूसरा विकेट मिला है। 197 रन पर इंग्लैंड ने छठा विकेट गंवाया और जीत के लिए 37 रन और चाहिए हैं। जो रूट 88 रन बनाकर खेल रहे हैं।

00:38 (IST) 17 Jul 2026

इंग्लैंड को 62 रन की जरूरत, जो रूट डटे

भारत और जीत के बीच जो रूट एक छोर पर डटे हैं। 36.2 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 172 रन है। 82 गेंद पर जीत के लिए इंग्लैंड को 62 रन चाहिए हैं।

00:21 (IST) 17 Jul 2026

इंग्लैंड को चाहिए 80 रन

इंग्लैंड ने 32.1 ओवर में 5 विकेट पर 154 रन बना लिए हैं। जो रूट 71 रन बनाकर डटे हैं। अब जीत के लिए मेजबान टीम को 107 गेंद पर सिर्फ 80 रन चाहिए हैं।

23:54 (IST) 16 Jul 2026

जोस बटलर आउट, इंग्लैंड की आधी टीम लौटी पवेलियन

जोस बटलर 18 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। इंग्लैंड को 125 के स्कोर पर पांचवां झटका लगा।

23:48 (IST) 16 Jul 2026

जो रूट की पिछली 5 पारियों का रिकॉर्ड

61(90)75(90)111*(108)76*(76)50*(76) - यही मैच

23:46 (IST) 16 Jul 2026

जो रूट का लगातार पांचवां पचासा

जो रूट ने 76 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। 8 रन पर 2 विकेट से उन्होंने पारी को संभाला है। वनडे इंटरनेशनल में यह रूट का लगातार 5वां अर्धशतक है।

23:32 (IST) 16 Jul 2026

रूट-बटलर क्रीज पर, इंग्लैंड का स्कोर 100 पार

इंग्लैंड ने 21 ओवर में 4 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। जो रूट 43 और जोस बटलर 14 रन बना चुके हैं। सैम करन का विकेट जरूर गिरा है लेकिन पिछले 6 ओवर में इंग्लैंड ने 43 रन बनाए हैं और रनरेट भी बढ़ा है।

23:26 (IST) 16 Jul 2026

सैम करन आउट, इंग्लैंड का चौथा विकेट

इंग्लैंड का चौथा विकेट 94 रन के स्कोर पर गिर गया है। सैम करन 31 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

23:03 (IST) 16 Jul 2026

इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवर में 68/3

इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवर में 3 विकेट पर 68 रन हो गया है। वहीं सैम करन 10 और जो रूट 31 रन बनाकर खेल रहे हैं।

22:39 (IST) 16 Jul 2026

गुरनूर ने ब्रूक को किया आउट

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को गुरनूर बराड़ ने पवेलियन भेज दिया है। भारत को 53 रन के स्कोर पर तीसरी सफलता मिली। जो रूट अभी एक छोर पर डटे हैं।

22:36 (IST) 16 Jul 2026

इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर में 51/2

इंग्लैंड ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच 43 रन की साझेदारी हो चुकी है। रूट 25 और ब्रूक 16 रन पर खेल रहे हैं।

22:27 (IST) 16 Jul 2026

रूट और ब्रूक डटे

8 रन पर 2 विकेट के बाद हैरी ब्रूक और जो रूट क्रीज पर डटे हैं। ब्रूक और रूट 15-15 रन बनाकर खेल रहे हैं।

22:23 (IST) 16 Jul 2026

लॉर्ड्स ODI होगा रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच! भारत-इंग्लैंड सीरीज के बीच बड़ी खबर

रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। अब रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल से भी विदाई का समय नजदीक दिख रहा है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला सीरीज का तीसरा वनडे रोहित के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। ...अधिक जानकारी
21:58 (IST) 16 Jul 2026

जैकब बेथेल भी आउट, प्रसिद्ध को मिला विकेट

प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना पहला ओवर मेडन फेंका और फिर दूसरे ओवर में जैकब बेथेल का विकेट उन्होंने झटका। इंग्लैंड ने 8 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवाया। अब दोनों अंग्रेज ओपनर्स पवेलियन लौट गए हैं।

21:43 (IST) 16 Jul 2026

IND vs ENG: कोहली-श्रेयस के अर्धशतक, 55 रन में भारत ने गंवाए आखिरी 7 विकेट; 233 रन पर सिमटी टीम इंडिया

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 44 ओवर खेलते हुए 233 रन पर सिमट गई। भारत के लिए विराट कोहली 65 और श्रेयस अय्यर 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारतीय टीम ने अंतिम 7 विकेट 55 रन में ही गंवा दिए। ...यहां पढ़ें
21:40 (IST) 16 Jul 2026

डकेट का नहीं खुला खाता, इंग्लैंड का पहली गेंद पर मिला विकेट

बेन डकेट खाता भी नहीं खोल पाए और पहली गेंद पर ही पवेलियन लौट गए। जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर ही भारत को सफलता दिलाई। इंग्लैंड का स्कोर 0/1

21:16 (IST) 16 Jul 2026

IND vs ENG: विराट कोहली का 78वां पचासा; इंग्लैंड के खिलाफ विवियन रिचर्ड्स की बराबरी की, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटा

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ वनडे में 65 रन की पारी खेली। उनके वनडे करियर का यह 78वां पचासा था। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 33वां फिफ्टी प्लस स्कोर रहा। ...यहां पढ़ें
21:14 (IST) 16 Jul 2026

भारतीय टीम 233 रन पर ऑलआउट

भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई है। अंत में जसप्रीत बुमराह 13 गेंद पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर ने 66 और विराट कोहली ने 65 रनों की पारियां खेलीं। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन को 3-3 विकेट मिले। वहीं साकिब महमूद ने 2 और विल जैक्स व सैम करन को 1-1 सफलता मिली।

21:05 (IST) 16 Jul 2026

श्रेयस अय्यर आउट, भारत का 9वां विकेट

श्रेयस अय्यर 71 गेंद पर 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। भारत ने 233 पर 9वां विकेट खोया। दूसरे छोर पर बुमराह 13 गेंद पर 20 रन बना चुके हैं। गस एटकिंसन को दूसरा विकेट मिला।

21:02 (IST) 16 Jul 2026

जसप्रीत बुमराह की तूफानी बैटिंग

जसप्रीत बुमराह ने पारी के 43वें ओवर में साकिब महमूद के खिलाफ तीन चौके एक ओवर में जड़ दिए और फिर एक छक्का लगाया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारत का स्कोर 250 की तरफ पहुंचाने की दावेदारी पेश की है। भारत का स्कोर 232/8

20:48 (IST) 16 Jul 2026

गुरनूर आउट, भारत का 8वां विकेट

गुरनूर बराड़ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। साकिब महमूद ने अपना दूसरा विकेट झटका। भारत का 210 रन पर 8वां विकेट गिरा।

20:33 (IST) 16 Jul 2026

37.3 ओवर में भारत के 200 रन पूरे

भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 37.3 ओवर में 200 रन पूरे कर लिए हैं। श्रेयस अय्यर 60 और गुरनूर 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

20:25 (IST) 16 Jul 2026

जोफ्रा आर्चर के 3 विकेट, मुश्किल में भारत

जोफ्रा आर्चर ने भारत को बैक टू बैक दो झटके दे दिए हैं। अक्षर पटेल 1 और शिवम दुबे गोल्डन डक पर आर्चर का शिकार बने। भारत ने 193 रन पर अपने 7 विकेट गंवा दिए हैं।

20:12 (IST) 16 Jul 2026

IND vs ENG: रोहित-विराट का कमाल, सचिन-गांगुली के खास क्लब में एंट्री; बनी भारत की तीसरी सबसे सफल जोड़ी

भारत के लिए कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच 60 रन की साझेदारी हुई। इस दौरान दोनों ने एक शानदार रिकॉर्ड बनाया और सचिन तेंदुलकर व सौरव गांगुली के क्लब में एंट्री की। ...यहां पढ़ें
20:11 (IST) 16 Jul 2026

श्रेयस अय्यर ने छक्के के साथ पूरा किया पचासा

श्रेयस अय्यर ने 42 गेंद पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने एक छोर संभाल रखा है। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 187 रन हो गया है।

20:05 (IST) 16 Jul 2026

वाशिंगटन सुंदर भी आउट

साकिब महमूद ने भारत को 5वां झटका दिया और वाशिंगटन सुंदर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने विराट के बाद जल्दी-जल्दी दो विकेट गंवा दिए हैं और रनरेट भी धीमा हुआ है। भारत का स्कोर 181/5

19:55 (IST) 16 Jul 2026

विराट कोहली 65 रन बनाकर आउट

विराट कोहली 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। जोफ्रा आर्चर ने उन्हें पवेलियन भेजा। भारत को 178 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। उपकप्तान श्रेयस अय्यर के साथ चौथे विकेट के लिए उन्होंने 67 रन जोड़े।

19:45 (IST) 16 Jul 2026

कोहली-अय्यर की साझेदारी 50 पार

विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच चौथे विकेट के लिए 53 गेंद पर अर्धशतकीय पारी पूरी हुई। अभी तक यह जोड़ी 57 रन जोड़ चुकी है। विराट 65 और अय्यर 33 रन बना चुके हैं। 30 ओवर में भारत का स्कोर 168/3