भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रंखला का दूसरा मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डेंस में खेला गया। इंग्लैंड ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीता और सीरीज में 1-1 की बराबरी की। इस मुकाबले में भारत और जीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बने जो रूट जिन्होंने नाबाद 99 रन की पारी खेली। अंत में गस एटकिंसन ने 16 गेंद पर नाबाद 23 रन बनाए।
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इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। अंत में जसप्रीत बुमराह 13 गेंद पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर ने 66 और विराट कोहली ने 65 रनों की पारियां खेली थीं।
इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन को 3-3 विकेट मिले। वहीं साकिब महमूद ने 2 और विल जैक्स व सैम करन को 1-1 सफलता मिली। भारत के लिए 2 विकेट गुरनूर बराड़ को मिले, जबकि बुमराह, अक्षर, प्रसिद्ध और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिया। सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराते हुए 1-0 की बढ़त बनाई थी। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को भारतीय समय मुताबिक दोपहर 3.30 बजे से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
यहां देखें इस मैच का स्कोरकार्ड:-
India in England, 3 ODI Series, 2026
England
235/6 (44.1)
India
233 (44.0)
Match Ended ( Day – 2nd ODI )
England beat India by 4 wickets
इंग्लैंड ने दूसरा वनडे 4 विकेट से जीता
इंग्लैंड ने दूसरा वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया है। 234 रन का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम ने 44.1 ओवर में 6 विकेट गंवाकर हासिल किया। जो रूट 99 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं गस एटकिंसन 16 गेंद पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अंतिम और सीरीज का निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
जैक्स आउट, इंग्लैंड को चाहिए 37 रन
विल जैक्स 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। गुरनूर बराड़ को दूसरा विकेट मिला है। 197 रन पर इंग्लैंड ने छठा विकेट गंवाया और जीत के लिए 37 रन और चाहिए हैं। जो रूट 88 रन बनाकर खेल रहे हैं।
इंग्लैंड को 62 रन की जरूरत, जो रूट डटे
भारत और जीत के बीच जो रूट एक छोर पर डटे हैं। 36.2 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 172 रन है। 82 गेंद पर जीत के लिए इंग्लैंड को 62 रन चाहिए हैं।
इंग्लैंड को चाहिए 80 रन
इंग्लैंड ने 32.1 ओवर में 5 विकेट पर 154 रन बना लिए हैं। जो रूट 71 रन बनाकर डटे हैं। अब जीत के लिए मेजबान टीम को 107 गेंद पर सिर्फ 80 रन चाहिए हैं।
जोस बटलर आउट, इंग्लैंड की आधी टीम लौटी पवेलियन
जोस बटलर 18 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। इंग्लैंड को 125 के स्कोर पर पांचवां झटका लगा।
जो रूट की पिछली 5 पारियों का रिकॉर्ड
61(90)75(90)111*(108)76*(76)50*(76) - यही मैच
जो रूट का लगातार पांचवां पचासा
जो रूट ने 76 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। 8 रन पर 2 विकेट से उन्होंने पारी को संभाला है। वनडे इंटरनेशनल में यह रूट का लगातार 5वां अर्धशतक है।
रूट-बटलर क्रीज पर, इंग्लैंड का स्कोर 100 पार
इंग्लैंड ने 21 ओवर में 4 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। जो रूट 43 और जोस बटलर 14 रन बना चुके हैं। सैम करन का विकेट जरूर गिरा है लेकिन पिछले 6 ओवर में इंग्लैंड ने 43 रन बनाए हैं और रनरेट भी बढ़ा है।
सैम करन आउट, इंग्लैंड का चौथा विकेट
इंग्लैंड का चौथा विकेट 94 रन के स्कोर पर गिर गया है। सैम करन 31 गेंद पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवर में 68/3
इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवर में 3 विकेट पर 68 रन हो गया है। वहीं सैम करन 10 और जो रूट 31 रन बनाकर खेल रहे हैं।
गुरनूर ने ब्रूक को किया आउट
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को गुरनूर बराड़ ने पवेलियन भेज दिया है। भारत को 53 रन के स्कोर पर तीसरी सफलता मिली। जो रूट अभी एक छोर पर डटे हैं।
इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर में 51/2
इंग्लैंड ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच 43 रन की साझेदारी हो चुकी है। रूट 25 और ब्रूक 16 रन पर खेल रहे हैं।
रूट और ब्रूक डटे
8 रन पर 2 विकेट के बाद हैरी ब्रूक और जो रूट क्रीज पर डटे हैं। ब्रूक और रूट 15-15 रन बनाकर खेल रहे हैं।
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जैकब बेथेल भी आउट, प्रसिद्ध को मिला विकेट
प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना पहला ओवर मेडन फेंका और फिर दूसरे ओवर में जैकब बेथेल का विकेट उन्होंने झटका। इंग्लैंड ने 8 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवाया। अब दोनों अंग्रेज ओपनर्स पवेलियन लौट गए हैं।
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डकेट का नहीं खुला खाता, इंग्लैंड का पहली गेंद पर मिला विकेट
बेन डकेट खाता भी नहीं खोल पाए और पहली गेंद पर ही पवेलियन लौट गए। जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर ही भारत को सफलता दिलाई। इंग्लैंड का स्कोर 0/1
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भारतीय टीम 233 रन पर ऑलआउट
भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई है। अंत में जसप्रीत बुमराह 13 गेंद पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर ने 66 और विराट कोहली ने 65 रनों की पारियां खेलीं। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन को 3-3 विकेट मिले। वहीं साकिब महमूद ने 2 और विल जैक्स व सैम करन को 1-1 सफलता मिली।
श्रेयस अय्यर आउट, भारत का 9वां विकेट
श्रेयस अय्यर 71 गेंद पर 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। भारत ने 233 पर 9वां विकेट खोया। दूसरे छोर पर बुमराह 13 गेंद पर 20 रन बना चुके हैं। गस एटकिंसन को दूसरा विकेट मिला।
जसप्रीत बुमराह की तूफानी बैटिंग
जसप्रीत बुमराह ने पारी के 43वें ओवर में साकिब महमूद के खिलाफ तीन चौके एक ओवर में जड़ दिए और फिर एक छक्का लगाया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारत का स्कोर 250 की तरफ पहुंचाने की दावेदारी पेश की है। भारत का स्कोर 232/8
गुरनूर आउट, भारत का 8वां विकेट
गुरनूर बराड़ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। साकिब महमूद ने अपना दूसरा विकेट झटका। भारत का 210 रन पर 8वां विकेट गिरा।
37.3 ओवर में भारत के 200 रन पूरे
भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 37.3 ओवर में 200 रन पूरे कर लिए हैं। श्रेयस अय्यर 60 और गुरनूर 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
जोफ्रा आर्चर के 3 विकेट, मुश्किल में भारत
जोफ्रा आर्चर ने भारत को बैक टू बैक दो झटके दे दिए हैं। अक्षर पटेल 1 और शिवम दुबे गोल्डन डक पर आर्चर का शिकार बने। भारत ने 193 रन पर अपने 7 विकेट गंवा दिए हैं।
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श्रेयस अय्यर ने छक्के के साथ पूरा किया पचासा
श्रेयस अय्यर ने 42 गेंद पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने एक छोर संभाल रखा है। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 187 रन हो गया है।
वाशिंगटन सुंदर भी आउट
साकिब महमूद ने भारत को 5वां झटका दिया और वाशिंगटन सुंदर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने विराट के बाद जल्दी-जल्दी दो विकेट गंवा दिए हैं और रनरेट भी धीमा हुआ है। भारत का स्कोर 181/5
विराट कोहली 65 रन बनाकर आउट
विराट कोहली 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। जोफ्रा आर्चर ने उन्हें पवेलियन भेजा। भारत को 178 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। उपकप्तान श्रेयस अय्यर के साथ चौथे विकेट के लिए उन्होंने 67 रन जोड़े।
कोहली-अय्यर की साझेदारी 50 पार
विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच चौथे विकेट के लिए 53 गेंद पर अर्धशतकीय पारी पूरी हुई। अभी तक यह जोड़ी 57 रन जोड़ चुकी है। विराट 65 और अय्यर 33 रन बना चुके हैं। 30 ओवर में भारत का स्कोर 168/3