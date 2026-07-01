आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में मिली हार के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी जिसका पहला मैच बुधवार को भारतीय समय के मुताबिक रात 10.00 बजे से खेला जाएगा। चेस्टर ली स्ट्रीट में खेले जाने वाले इस मैच के दौरान बारिश की आशंका है और इससे मैच बाधित भी हो सकता है। आइए जानते हैं चेस्ट ली स्ट्रीट में मौसम कैसा रहेगा साथ ही इस मैच के दौरान वहां कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है।

चेस्टर ली स्ट्रीट में कैसा रहेगा मौसम

मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री रहेगा और बारिश की 35 फीसदी संभावना है। बीबीसी वेदर के मुताबिक इस इलाके में दोपहर 2:00 बजे (IST शाम 6:30 बजे) से सुबह 3:00 बजे (IST सुबह 7:30 बजे) के बीच बारिश होने की संभावना है। मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10:00 बजे शुरू होगा और सुबह 2:00 बजे तक चल सकता है, इसलिए इसमें देरी होने की संभावना है। इंग्लैंड में आमतौर पर बादल छाए रहने से स्विंग गेंदबाजों को और ज्यादा मदद मिलती है। हालांकि यह नाइट गेम है इसलिए बाद में तापमान गिरेगा और अगर बारिश नहीं हुई तो दूसरी पारी में ओस पड़ सकती है।

चेस्टर ली स्ट्रीट में ऐसी रहेगी पिच

रिवरसाइड की पिच आमतौर पर शुरुआती छह ओवरों में सीमर्स को मदद करती है बादल छाए रहने पर यहां गेंद स्विंग और मूव होती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। सीधी तरफ बाउंड्री छोटी होने के कारण पारी के आखिरी ओवरों में तेजी से ज्यादा रन बन सकते हैं। इस मैदान पर खेले गए पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 163.2 रहा है और भारत-इंग्लैंड के दौरान होने वाले मुकाबले में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अगर 170-180 रन बना लिए तो वो विरोधी टीम को टक्कर दे सकती है।

भारत-इंग्लैंड हेड टू हेड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड मुकाबलों के बात करें तो यहां भारत का पलड़ा अब तक भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत को 18 मैचों में जीत मिली है जबकि इंग्लैंड की टीम को 11 मैचों में जीत मिली है। हाल के मुकाबले में भी भारत का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन रहा है। पिछले 5 मैचों की अगर बात करें तो भारत को 4 में जीत मिली है जिसमें वानखेड़े स्टेडियम में 2026 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर 7 रन से मिली जीत भी शामिल है।

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